El sector agro se transforma gracias a la innovación tecnológica

La tecnología en el campo es una realidad y ya no está reservada a unos pocos, sino que se ha convertido en un elemento al alcance de cualquier explotación, algo clave en un país como España en el que el 95% de las empresas del sector agroalimentario son pymes. Para cualquiera de ellos, ahora basta con un smartphone para utilizar las prestaciones básicas de la agricultura de precisión y comenzar el viaje hacia la digitalización.

Para abordar la aplicación de tecnologías innovadoras que transformen y mejoren el sector Agro, la búsqueda de cambio en las prácticas existentes para generar nuevas oportunidades de valor, y la aportación de soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y sostenibilidad, la Sala Ágora del Edificio CaixaBank de Murcia acogió este miércoles la iniciativa ‘Circuito Planeta Agro, la voz del mundo rural’, impulsada por AgroBank.

Una jornada que estuvo marcada por la celebración de una mesa de expertos, moderada por Samuel Rabadán, director de DayOne Empresas Tecnológicas e inversores CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y en la que participaron Nuria Egea, CEO de Tecnoalgae; Jorge García, CTO y socio de Pack2earth; Mario Quesada, CEO y fundador de Weitec; Miguel Pascual, CEO y cofundador de Hareas; y Andrés Antonio Martínez, director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Región de Murcia.

Microalgas en el campo

La aplicación de tecnología de microalgas a través tanto de reactores para que los agricultores puedan producir su propio bioestimulante, así como en la reutilización de agua residual, es el principal objetivo de Tecnoalgae. «La difusión de la tecnología en el mundo agro es un cauce para adaptar la innovación. Trabajamos con centros de investigación que nos permiten obtener datos reales para a partir de ahí adaptarse a las necesidades», afirma su CEO Nuria Egea, quien también aprovechó para señalar que «los campos agrícolas se enfrentan a graves problemas de degradación del suelo, por exceso en la mayoría de los casos de uso de fertilizantes químicos. Se trata de un organismo vivo que llevan su propio ritmo».

Los campos agrícolas se enfrentan a graves problemas de degradación del suelo Nuria Egea — CEO de Tecnoalgae

Alternativas a los plásticos fósiles

Los envases fabricados con plásticos de origen fósil son materiales que tardan en biodegradarse cientos de años. Una realidad ala que debemos hacer frente y por la que surgió Pack2earth, cuya razón de ser es la de cambiar la formulación de los materiales para poder fabricar el mismo tipo de envase, pero con materiales biodegradables.

Jorge García, CTO y socio de la empresa, afirma que «se deben promover soluciones alternativas a los plásticos fósiles. Los microplásticos y nanoplásticos no son solo un problema a nivel medioambiental, sino también sanitario, pues está demostrado que cada persona consume 5 gramos de microplástico a la semana. El reto es conseguir materiales biodegradables y biocompostables para los envases y cualquier otro tipo de aplicación que acabe en el campo».

Se deben promover las soluciones alternativas necesarias a los plásticos fósiles Jorge García — CTO y socio de Pack2earth

«El nuevo reglamento de envases europeo, que ha entrado en vigor este año, se centra mucho en reducir, reciclar y reutilizar los plásticos de origen fósil, pero no promueve los plásticos biodegradables, y eso es algo que se echa en falta», añade el CTO de Pack2earth.

Mucho más que datos

«Somos la revolución digital que transformará la agricultura». Suena ambicioso, pero es una afirmación que se convierte en realidad cuando desde Weitec le demuestran a sus clientes que a través de la captación de información, mediante el uso de drones principalmente, en vez de facilitar una gran cantidad de datos que requerirían un perfil especializado en la propia empresa para analizarlos, pueden analizar a través de una plataforma propia toda esa información para, con un margen de error de tres centímetros, indicar dónde está el problema en el cultivo (trips, hongo o goteos rotos, entre otros).

Nos enfrentamos a una barrera cultural heredada, también a nivel formativo Mario Quesada — CEO y fundador de Weitec

Su CEO y fundador, Mario Quesada, explicó durante la mesa de expertos que «nos enfrentamos a una barrera cultural heredada. Una barrera cultural en la formación, pues los equipos técnicos muy profesionalizados con los que se trabajan demandan un perfil capacitado que ahora mismo está faltando». «Tenemos que plantear herramientas y soluciones factibles para poder propiciar ese cambio generacional que el campo está demandando», añadió Quesada.

Democratizar la inteligencia territorial

Tras haber digitalizado prácticamente toda España a nivel agronómico y climático, desde Hareas cuentan con la capacidad de entender qué terrenos están en un nivel de bajo aprovechamiento en relación a sus cultivos, y cómo hacer para fomentar que se dé ese mejor aprovechamiento a través de datos entendibles. Democratizar la inteligencia territorial es su objetivo, aunque para ello deben hacer frente a dos problemas que pesan sobre el sector: por un lado el pensamiento de campaña, que impide pensar a largo plazo, y por otro esa aversión al riesgo, «pues hay que intentar relacionarse cada vez más con las nuevas tecnologías para conseguir mejores resultados que llegan de la mano de la innovación», afirma Miguel Pascual, CEO y cofundador de Hareas.

La PAC ha convertido la agricultura y la ganadería en un sector muy poco rentable Miguel Pascual — CEO y cofundador de Hareas

Fomentar las oportunidades de crecimiento laboral a través de la competitividad, así como las transiciones a modelos más verticalizados, son algunas de las demandas de Miguel Pascual, quien también expresó que «la PAC ha sido una trampa generacional que ha convertido la agricultura y la ganadería española en un sector muy poco rentable, por lo que la juventud no ven oportunidades de desarrollo profesional».

Del laboratorio al campo

El trabajo de investigación realizado no puede quedarse en los laboratorios, se tiene que poner al servicio de la agricultura y del resto de la sociedad. Es el principal objetivo del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Región de Murcia, donde trabajan con un ámbito de actuación muy grande a nivel tecnológico (drónica, riegovoltaica, mejora genética y varietal, etc.).

Debemos sacar el laboratorio al campo con una investigación aplicada Andrés Martínez — Director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental

Andrés Martínez, su director, también destaca la problemática del relevo generacional: «Solo hay que ver que las escuelas de ingeniería y las politécnicas cada vez están más vacías». «Tampoco podemos poner las herramientas al servicio del agricultor antes de que este esté capacitado para utilizarlas. Es una carrera de fondo, pero el reloj corre contra el relevo generacional y la implantación de nuevas tecnologías».

«La Región es un referente para lograr el relevo generacional del sector» El campo murciano no es solo futuro: es ya una realidad de vanguardia. Así lo subrayó Javier Aznar, director Comercial de CaixaBank en la Región de Murcia, en la clausura del foro ‘Planeta Agro. La voz del mundo rural’, organizado por La Opinión e impulsado por la entidad financiera a través de AgroBank. Aznar agradeció la alianza con Prensa Ibérica y destacó que este ciclo de encuentros confirma el papel de la Región como pionera en innovación agrícola y en el desarrollo de un sector que se proyecta más allá de las fronteras regionales. «La Región Murcia ha sido puntera y hoy se ha vuelto a poner de manifiesto», subrayó, insistiendo en la necesidad de un esfuerzo conjunto entre instituciones, empresas privadas y entidades financieras para consolidar ese liderazgo. El directivo llamó la atención sobre el valor del debate abierto en el foro, donde se evidenciaron tanto los logros alcanzados como los retos pendientes. Entre ellos, el relevo generacional: frente a la percepción interna de incertidumbre, Aznar recalcó que desde fuera se reconoce a la Región Murcia como un ejemplo de incorporación juvenil al sector primario. «Tenemos mucho por hacer, pero estamos en el camino», concluyó.