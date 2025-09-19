Sara Rubira: "En la Región de Murcia los cultivos nacen en los despachos y en los laboratorios"

La Región de Murcia presume de ser vanguardia en innovación agraria, pero también recuerda que sin agua no hay tecnología capaz de sostener el campo. Ese fue el mensaje central que transmitió Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, durante la apertura institucional del foro ‘Planeta Agro. La voz del mundo rural’, organizado por La Opinión e impulsado por CaixaBank a través de AgroBank.

Rubira arrancó su intervención con un reconocimiento a los organizadores y al apoyo de la entidad financiera, que definió como un «firme compromiso por el campo». Desde ahí, dibujó un mapa de los avances que han convertido a la comunidad en referente mundial en reutilización de aguas, con un 98% de las regeneradas en uso, y en la modernización de regadíos. «Lo que muchos llaman la agricultura del futuro en la Región de Murcia es la agricultura del presente», subrayó, poniendo como ejemplo la implantación de telecontrol para combatir plagas, la mejora varietal en frutas y hortalizas y la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos productivos.

La consejera no se limitó a resaltar los logros. También lanzó una advertencia sobre los riesgos que acechan al sector primario. La digitalización, señaló, es un reto inevitable para garantizar competitividad y sostenibilidad. Pero la principal amenaza, insistió, sigue siendo la falta de agua «en calidad y en cantidad suficiente».

Rubira recordó que la llegada del Trasvase Tajo-Segura, hace 46 años, transformó la Región, impulsando un desarrollo económico y social que hoy, a su juicio, está en entredicho. «Ese desarrollo está en riesgo por las imposiciones ideológicas y cesiones electoralistas del Gobierno central», denunció, en referencia tanto al recorte de caudales decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez como a la limitación de extracciones de acuíferos.

Según los cálculos que trasladó, el cierre de pozos amenaza más de 20.000 hectáreas en producción, con la posible pérdida de 25.000 empleos y un impacto económico estimado en 680 millones de euros anuales a partir de 2027. Una perspectiva que calificó de grave y que, afirmó, el Gobierno regional va a luchar por revertir.

«El Trasvase Tajo-Segura debe mantenerse como está actualmente», reivindicó la consejera, que reclamó además la creación de nuevas obras hidráulicas que garanticen el suministro.

Rubira concluyó con una reflexión sobre el papel de la innovación en el campo murciano: una tierra donde «los cultivos nacen en los despachos y en los laboratorios mucho antes de que la semilla reciba las primeras gotas de agua». Tecnología y sostenibilidad, sí, pero siempre con un recurso escaso como telón de fondo.