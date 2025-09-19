El presidente del TSJ de Murcia reclama 22 nuevos juzgados y alerta de la falta de medios

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell, inauguró este viernes el año judicial en la Ciudad de la Justicia de Murcia con una advertencia: "La Comunidad necesita 22 nuevos juzgados para frenar la sobrecarga que sufren los tribunales". De lo contrario, advirtió, “el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable” seguirá comprometido.

El diagnóstico se apoya en cifras que muestran un desbordamiento crónico. En 2024 los órganos judiciales murcianos registraron 254.000 nuevos asuntos, un 16% más que el año anterior y por encima del crecimiento nacional. Pese a que se resolvieron 228.000 procedimientos (un 28% más que en 2023), los procesos judiciales que aún no han sido resueltos alcanzaron los 206.000 casos, un 15% más que el ejercicio previo. “Fruto de esta sobrecarga y de la insuficiencia de medios, la duración media de los procedimientos en la Región asciende a 11,8 meses en primera instancia y 8,3 meses en segunda, superando con holgura la media nacional”, recalcó Luna.

El presidente del TSJMU insistió en que el déficit de recursos no es nuevo, sino estructural: Murcia cuenta con 10,8 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 12 de la media española y los 17 de la europea. “Se traduce en un notable desequilibrio entre la demanda de justicia y los medios disponibles para atenderla”, denunció, recordando que la Sala de Gobierno del TSJ ya reclamó oficialmente en junio al Ministerio de Justicia la creación inmediata de esas 22 unidades.

Tribunales de Instancia e innovación digital

En el capítulo de avances, Luna destacó la reciente implantación de los Tribunales de Instancia, iniciada el pasado 1 de julio en ocho partidos judiciales de la Región y que se extenderá el próximo 31 de diciembre a Cartagena, Murcia y Lorca. Este último precisó, actuará como “banco de pruebas nacional” en la última fase del despliegue.

El presidente puso además en valor la “decidida apuesta por la innovación digital” que impulsa el TSJ desde 2020 a través de su Agenda Estratégica, con proyectos de transformación tecnológica en los que participan jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores.

Defensa de la independencia judicial

Luna dedicó el tramo final de su intervención a reivindicar la independencia de jueces y magistrados: “La crítica a la actuación judicial es legítima y consustancial a la democracia; lo que no resulta aceptable son las descalificaciones y ataques personales, más aún cuando provienen de responsables públicos, porque minan la confianza ciudadana en la Justicia y, con ella, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho”.

Hizo un llamamiento a la responsabilidad institucional para proteger la autonomía del poder judicial, “entendida como una condición necesaria para la tutela efectiva de los intereses de los ciudadanos y no como un privilegio de los jueces”.

El acto de apertura del año judicial, celebrado en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia, incluyó además la entrega de reconocimientos a magistrados con 25 años de servicio, a la magistrada delegada de Igualdad, a los jueces de la 73ª promoción y al comité científico de la Unidad de Mediación Intrajudicial. También se rindió homenaje a los letrados de la Administración de Justicia Juan Antonio Molina Pérez y María Jesús Pérez Gálvez, recientemente fallecidos, y se reconoció la labor de los funcionarios jubilados durante el último curso.