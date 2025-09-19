Luján: "Voy a seguir siendo rector las 24 horas hasta que entregue el bastón de mando"

La próxima incorporación del rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, a la patronal murciana Croem como secretario general ha sido la comidilla de los minutos previos al acto de apertura del curso universitario 2025-2026 que se está celebrando este viernes en el Campus de la Merced de Murcia.

La mayoría de los asistentes comentaban la noticia, adelantada por La Opinión, asegurando no haber tenido conocimiento hasta que la han leído esta mañana. "La prensa dice que lo anunciará en el acto de hoy", señalaba una catedrática durante una conversación con sus compañeros. El propio rector se ha referido, antes de ser preguntado, a la convocatoria de las próximas elecciones a principios de año, una cita a la que no se podrá presentar al haber agotado los ocho años de los dos mandatos que se le permiten.

Este es un curso importante, ha dicho: "mi mandato termina la próxima primavera, ya que en enero se convocarán las elecciones y estas se celebrarán entre los meses de marzo y abril, un momento en el que la universidad entra en efervescencia". José Luján considera que "es bueno que haya personas con ganas de coger este bastón de mando y de seguir trabajando por la universidad".

Sobre su salida de la Universidad de Murcia sólo señala que "es la culminación de un proyecto" y tras confirmar que tiene "un compromiso personal con el presidente de Croem" para incorporarse a su equipo, ha remarcado que va "a seguir siendo rector las 24 horas del día, los siete días de la semana", hasta que entregue "el bastón de mando". José Luján no ha querido entrar en detalles sobre su futura incorporación a la patronal murciana, cortando el interés generado al decir: "Hoy es la apertura del curso universitario y ya hablaremos de eso cuando toque".

En el acto de apertura del curso universitario los rectores de la UMU, José Luján, y de la UPCT, Mathieu Kessler, han estado acompañados por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y por el periodista Alberto Aguirre de Cárcer, encargado de ofrecer la lección inaugural.