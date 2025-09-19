López Abad ficha al rector de la UMU, José Luján, como secretario general de la Croem

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, ya ha elegido a su nuevo secretario general: José Luján, actual rector de la Universidad de Murcia (UMU).

Según ha podido conocer esta Redacción de fuentes de toda solvencia, Luján ya ha aceptado la oferta de la patronal murciana, no obstante, se trata de un fichaje ‘en diferido’, puesto que este no se hará efectivo mientras que al catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no le toque abandonar el Rectorado.

El rector está en su segundo mandato, lo que le impide volver a presentarse como candidato

Luján se encuentra en la recta final de su etapa como máximo representante de la universidad pública de la Región, puesto que este es su segundo mandato y ya no puede volver a presentarse a las elecciones. De hecho, tocaría convocar comicios en la UMU entre finales de enero y febrero de 2026, con lo que se celebrarían en primavera. No obstante, el rector disfruta de flexibilidad en este punto y podría adelantar las elecciones.

Precisamente hoy, Luján asiste al acto solemne de apertura del curso académico 2025-2026 de la UMU, que tendrá lugar en el Paraninfo de la universidad, situado en el Campus de la Merced, y estará presidido por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y también asistirá el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler.

La patronal se encuentra con el puesto vacante desde julio, cuando cesó Ramón Avilés

La Secretaría General de la Croem lleva vacante todo el verano, después de que López Abad decidiera no seguir contando con Ramón Avilés, hombre de confianza del anterior presidente, José María Albarracín. Esta salida, adelantada por La Opinión, fue muy sonada, ya que Avilés llevaba desde 2022 en la Confederación, cuando comenzó como responsable de prensa. Fue en octubre de 2023 cuando Avilés fue nombrado secretario general de la patronal murciana.

Trayectoria

José Luján Alcaraz (El Palmar, 1964) es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudió la licenciatura y el doctorado en Derecho en la Universidad de Murcia. Ha sido profesor de este departamento desde el año 1987, con docencia en los estudios de Relaciones Laborales, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. En el curso 1998-1999 se trasladó a la Politécnica, donde desarrolló su actividad docente e investigadora hasta su reincorporación a la UMU en el curso 2012-13, cuando retomó su labor docente en los estudios de grado y máster en las facultades de Ciencias del Trabajo y Derecho.

En 2008 fue designado como miembro del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES), siendo su presidente desde diciembre de 2014 a propuesta de los agentes sociales.

En 2018 ganó las elecciones universitarias al Rectorado de la UMU tras conseguir el 52,8% del voto ponderado en segunda vuelta, sustituyendo a José Orihuela. En 2022, José Luján fue reelegido con el 67% de los apoyos.