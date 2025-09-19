La Fiscalía alerta del riesgo de un nuevo 'Ejido' en la Región de Murcia por la propagación de mensajes de odio

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha presentado este viernes la Memoria anual de la Fiscalía 2024, alertando de la sobrecarga de trabajo, el aumento de ciertos delitos y la necesidad urgente de más recursos humanos y materiales en la Región.

Durante su intervención en la Ciudad de la Justicia de Murcia, Díaz Manzanera subrayó el riesgo de que se repitan episodios de violencia colectiva como el ocurrido en El Ejido hace 25 años, cuando la muerte de tres españoles a manos de inmigrantes desencadenó linchamientos y destrozos en inmuebles. “Los mensajes de odio tienen entre sus peligros la generalización, porque se puede expandir a todos los extranjeros inmigrantes, incluso a los legales”, advirtió.

Saturación de juzgados y recursos insuficientes

El fiscal señaló que la Fiscalía murciana gestionó 86.194 incoaciones penales y celebró 9.495 juicios, con un 91% de sentencias conformes con la petición fiscal. “La Fiscalía de Murcia sigue siendo la primera en carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales a nivel nacional”, indicó, recordando que aún hacen falta al menos 8 fiscales para alcanzar la media española.

Violencia contra menores y nuevas tecnologías

Díaz Manzanera alertó del incremento de delitos sexuales entre menores y del uso de dispositivos electrónicos para hostigar y amenazar a compañeros. Entre los casos más graves mencionó un suceso ya adelantado por esta redacción: “Un menor de 12 años viola a un niño de 5 años con autismo en la región: única consecuencia de condena civil a los padres del agresor al ser aquel inimputable por ser menor de 14 años, y no haberse acreditado que hubiesen empleado toda la diligencia de unos buenos padres de familia para prevenir el daño, siendo responsabilidad de los progenitores educar, formar y vigilar a su hijo". Además, mencionó que "el procedimiento arrancó en 2018 y la víctima sufre aún al día de la fecha ‘estrés postraumático grave’. El mismo menor hablaba de su agresor como un ‘monstruo’, siéndolo realmente el sistema que se ha creado que permite que un menor por debajo de los 14 años sea capaz de hacer algo así.”

El fiscal advirtió que estos casos reflejan la necesidad de medidas legales más duras y mayor control parental sobre las nuevas tecnologías, especialmente entre menores de 14 años.

Criminalidad general y seguridad

Entre otros datos, Díaz Manzanera informó de 16 accidentes mortales en el primer semestre de 2025, frente a 11 en 2024, y destacó la importancia de mejorar la cultura preventiva en seguridad laboral. En medio ambiente, mencionó el procedimiento por contaminación del Mar Menor, con 36 causas abiertas y 10 escritos de acusación.

En seguridad vial, se dictaron 3.857 sentencias, con 68 fallecidos en accidentes de tráfico, de los cuales más de la mitad habían consumido alcohol o drogas.

Extranjería y derechos de los trabajadores

La Fiscalía tramitó 11 causas de trata de seres humanos, con 10 víctimas, y detuvo a 33 conductores de pateras. Díaz Manzanera destacó la defensa de los derechos de los trabajadores extranjeros y la necesidad de aplicar la ley con criterios claros y proporcionados, evitando generalizaciones que puedan generar odio o discriminación.

Infraestructuras y reformas necesarias

El fiscal insistió en que la Región necesita más fiscales y mejores infraestructuras: finalizar el Palacio de Justicia de Lorca, iniciar el de Molina de Segura y construir la Ciudad de la Justicia en Cartagena, así como mejorar la tecnología y avanzar en reformas procesales. “Divorcios que tardan más de 14 meses, despidos 12 meses, juicios penales casi 19 meses y juicios con jurado más de 25 meses reflejan la gravedad de la situación”, advirtió.

Finalmente, Díaz Manzanera destacó la labor educativa de la campaña 'El Fiscal Contigo', que desde 2020 ha alcanzado a casi 20.000 alumnos, y felicitó a todos los profesionales de la Justicia reconocidos durante el acto.