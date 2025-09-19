Podemos exige a Luján romper los convenios con Israel

Podemos ha trasladado hoy su apoyo a las protestas convocadas por la Red Universitaria por Palestina con motivo del acto de apertura del curso académico que hoy se ha celebrado en el campus La Merced. “Este curso no puede comenzar con normalidad cuando Gaza está siendo totalmente destruida por el ejército sionista, cuando sus universidades han sido arrasadas y cuando miles de estudiantes y docentes gazatíes han sido asesinados”, ha declarado su secretario de Comunicación, Víctor Egío, que también es docente en la institución universitaria. “La comunidad universitaria tenía que dar un paso y hoy lo está dando de manera muy clara”, ha subrayado Egío.

Con motivo de la apertura de curso, Podemos ha trasladado además una exigencia al rector Luján que no es nueva: “La UMU debe romper los convenios que mantiene con universidades de Israel dentro del programa Horizon”, ha demandado Egío. “Es injustificable que la Universidad de Murcia mantenga convenios con Israel que suman casi 5 millones de euros cuando se esta produciendo un genocidio”, insistió.

“En los últimos meses otras instituciones de educación superior como la Universidad del País Vasco han renunciado a estos convenios”, ha recordado el dirigente morado. “Este es el único camino, hay que pasar de las palabras a los hechos”, ha concluido.