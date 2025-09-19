El documental 'Mar Menor, mal' mayor llega al cine Centrofama de Murcia

La película documental 'Mar Menor, mal mayor', un viaje emocional a través de la historia de la mayor laguna salada de Europa, se estrena el próximo lunes 22 de septiembre en Murcia en los cines Neocine Centrofama, donde se proyectará hasta el sábado 4 de octubre.

Esta obra, dirigida por Carlos Velasco y galardonada con el Premio Especial en el Festival de Cine de Alicante el pasado mayo, nos permitirá conocer cómo conviven en este paraje único lo paradisiaco con la preocupación por el deterioro de su frágil ecosistema.

La película ha sido producida por Lanube Películas (José Carmona y Ana Figueroa) / La Opinión

Las entradas para disfrutar de esta película documental ya están a la venta en el siguiente enlace: https://www.neocine.es/a/4623/mar-menor--mal-mayor.

Fechas y horarios para la primera semana de proyección Lunes, 22 de septiembre – 20:00

Martes, 23 de septiembre – 17:45

Jueves, 25 de septiembre – 20:00

Viernes, 26 de septiembre – 17:45

Sábado, 27 de septiembre – 20:00

Partiendo de un punto de vista científico, pero accesible y entretenido, 'Mar Menor, mal mayor' pone el foco en los múltiples factores que han ocasionado los problemas medioambientales en la laguna y muestra, con total crudeza, las consecuencias sociales, económicas y emocionales que están generando. Para ello, Velasco construye un relato a través de la voz de expertos, científicos y residentes locales que luchan por salvar el Mar Menor.

La obra está dirigida por Carlos Velasco y ha sido galardonada con el Premio Especial en el Festival de Cine de Alicante / La Opinión

Sus testimonios, cargados de vivencias y de amor por su tierra, permiten a los espectadores conocer la actual situación de la laguna y les hace participes de su futuro más próximo, reforzando la responsabilidad y el compromiso de todos con el medio ambiente. “El público que vaya a los cines a ver 'Mar Menor, mal mayor' participará de un viaje lleno de emociones, a veces triste, pero siempre constructivo, sin acusaciones y sin soluciones rápidas”, afirma el director del documental.

Velasco, con 20 años de experiencia a sus espaldas en el mundo audiovisual, cuenta con obras que han sido seleccionadas en varios festivales internacionales de renombre como el Aesthetica Short Film Festival de York o el Barcelona Fashion Film Festival, entre otros.

Mar Menor, mal mayor / La Opinión

La película ha sido producida por Lanube Películas —José Carmona y Ana Figueroa—productores de, entre otras, de Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, Tiempo después, de Jose Luis Cuerda, o Bajo el mismo techo, de Juana Macías.

La banda sonora ha sido compuesta por Willy Sánchez de Cos, mientras que en la narración participa la joven actriz Hada Nieto, que recientemente ha participado en la serie The Walking Dead: Daryl Dixon - The book of Carol.

Tráiler de 'Mar Menor, mal mayor'