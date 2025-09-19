DIRECTO | Apertura del Año Judicial 2025-2026 Región de Murcia

Sigue en directo la emisión, desde la Ciudad de la Justicia, del acto de apertura del Año Judicial de la Región de Murcia 2025-2026. Dará cuenta de la actividad de la Sala de Gobierno su secretario, Javier Luis Parra García; intervendrá el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera, y pronunciará el discurso de apertura el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Luna Carbonell. Tras ello, se entregarán los reconocimientos del Tribunal Superior de Justicia 2025.