La Comunidad recuerda que hay 22 obras contra inundaciones paralizadas

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Aguas, presentada ayer en Murcia, busca fortalecer la gestión hídrica y garantizar que la protección de la vida humana se convierta en un principio básico de la planificación hidráulica. La propuesta llega en un momento en que la Región de Murcia se enfrenta a riesgos crecientes derivados de fenómenos extremos como las danas y los largos periodos de sequía.

José Sandoval, director general del Agua y miembro del colectivo promotor de la ILP, destacó que la iniciativa es necesaria para cubrir un vacío en la legislación española. Señaló que la Región de Murcia sufre especialmente y de manera recurrente fenómenos meteorológicos extremos y que existen numerosas infraestructuras identificadas y planificadas que son esenciales para proteger vidas humanas, como la presa de la Rambla de Tabala o el interceptor norte del municipio de Murcia. Según José Sandoval, «la legislación hidráulica debe reconocer la necesidad de ejecutar obras para proteger vidas humanas, algo que a día de hoy no está explícitamente recogido en la normativa española».

El director general insistió en que las infraestructuras son un componente imprescindible para reducir riesgos y que la ILP pretende introducir este principio de forma explícita en la Ley de Aguas.

José Sandoval recordó que hace aproximadamente un año, los consejeros regionales de Emergencias, Agua y Agricultura y Medio Ambiente se reunieron con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para exigir avances en estas obras, pero que, hasta la fecha, no se ha producido un progreso significativo. «Los problemas son conocidos, sabemos qué infraestructuras hacen falta y, sin embargo, siguen sin ejecutarse», lamentó.

Fue en diciembre de 2024 cuando la Comunidad Autónoma apremió a la CHS a ejecutar 22 actuaciones urgentes para hacer frente a lluvias torrenciales y prevenir inundaciones en la Región, con una inversión estimada de cerca de 700 millones de euros.

Entre las infraestructuras prioritarias figuran, además de la presa de la Rambla de Tabala y del colector norte de Murcia, varias obras de laminación y retención en las ramblas del Guadalentín y del Mar Menor, como Nogalte, Béjar, La Torrecilla, Maraña, Cobatillas, La Higuera, El Albujón, El Miedo y La Carrasquilla.

En cuanto a las actuaciones de proyectos como las presas de Nogalte y La Torrecilla, fuentes autonómicas recuerdan que esperan desde hace más de dos años y medio la finalización de la documentación por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para poder ser evaluados y autorizados.