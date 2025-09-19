"AgroBank cuenta con una red de más de 1.100 oficinas"

El futuro del sector agroalimentario no se entiende sin el respaldo financiero, social y tecnológico. Así lo puso de manifiesto Carlos Campos, director de AgroBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia de CaixaBank, durante el discurso inaugural que dio el pasado miércoles durante el foro ‘Planeta Agro. La voz del mundo rural’, organizado por La Opinión e impulsado por CaixaBank.

Campos comenzó agradeciendo la organización del encuentro y poniendo en valor su carácter formativo y de intercambio. A partir de ahí, desgranó las tres grandes líneas que guían el trabajo de AgroBank en el ámbito rural. El primero, el financiero, que se apoya en una red de más de 1.100 oficinas y más de 3.000 gestores especializados en toda España, con el objetivo de dar servicio y acompañamiento a agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.

El segundo pilar es el social, donde AgroBank canaliza proyectos de impacto directo en el territorio. Entre ellos, Tierra de Oportunidades, iniciativa de Acción Social CaixaBank que en 2024 ya se extendió a más de 40 provincias, apoyando a más de 2.000 emprendedores rurales y ha permitido firmar 71 convenios de colaboración con Grupos de Desarrollo Rural (GDR) con el objetivo de impulsar el emprendimiento rural y la inserción laboral en estas zonas.

Olga García, directora territorial en Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y José Gil, responsable de Negocio Agrario de Agrobank.

Campos también citó el proyecto Impulso Agro, que visibiliza a jóvenes talentos menores de 40 años que están transformando el sector agroalimentario y gastronómico con ideas innovadoras y sostenibles; el programa Dualiza, centrado en reforzar la Formación Profesional y la empleabilidad de los jóvenes; y MicroBank, la vertiente de financiación social del grupo, clave para dar oportunidades a quienes encuentran barreras en la banca tradicional.

El tercer pilar es «la innovación», donde AgroBank apuesta por conectar el conocimiento con la práctica a través de AgroBank Tech. Campos destacó que este ecosistema constituye hoy el mayor espacio de startups vinculadas al sector agroalimentario en España, con la misión de poner a disposición del agricultor información y soluciones tecnológicas que faciliten la gestión eficiente de sus explotaciones.

«Lo que pretendemos con este ecosistema es aportar información para que al final el agricultor pueda tomar las mejores decisiones», resumió el directivo, subrayando la coherencia entre el espíritu del evento y los objetivos de AgroBank.