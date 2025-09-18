El trabajo sexual se traslada a los pisos, pero aún persisten unos 20 clubes en la Región

Disponibilidad las 24 horas del día, dar la mitad de las ganancias al dueño del local y pagos adicionales por usar la electricidad y tener sábanas limpias. Estas son algunas de las condiciones que soportan las trabajadoras sexuales en los clubes que, a pesar de estar en 'crisis', aún perduran. En concreto, se estiman unos 20 en la Región de Murcia, una de las cuatro provincias en las que se han realizado las 53 entrevistas de las que se nutre la investigación más reciente del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS).

Aunque los pisos son ahora los lugares donde mayor explotación se produce, asegura Bárbara Bolaños, mediadora intercultural de CATS e investigadora, quien participó en la mayoría de las entrevistas. Bolaños explica que los clubes son lugares abiertos al público y la Policía acude más, mientras que en un piso de cuatro habitaciones puede haber hasta 10 mujeres "hacinadas en el salón o en la cocina", pues los cuartos son solo para los servicios.

Además, las mujeres que ejercen en pisos también pagan el 50 por ciento de sus ganancias al dueño del piso y aspectos como la alimentación y la limpieza recaen sobre ellas. Y también deben tener disponibilidad 22 horas al día, "condiciones que no se dan en ningún otro sector y no se darían si hubiera una mínima regulación", cuestiona, por su parte, Fuensanta Gual, presidenta de CATS.

'Las normas de la casa'

'La explotación en la Industria del sexo, contada por sus protagonistas' es el título 'ganador' para nombrar a esta investigación, aunque no por nada una de las opciones que se barajó fue 'Las normas de la casa': al no estar considerado como un trabajo, quienes ejercen en la industria del sexo se ven obligados a aceptar las condiciones o abandonar el puesto, detalla la presidenta del sindicato. Y, si denuncian ante la Policía, en el 'mejor' de los casos cerraría el local y todas se quedarían sin su puesto. "El trabajo sexual es trabajo, no es el más bonito, pero lo ejercen miles de personas en nuestro país", declaró Gual.

El estudio, dirigido por la antropóloga Irene Adán -quien colabora por segunda ocasión con Cats- y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene un enfoque cualitativo y participativo, a través de entrevistas, mayoritariamente mujeres. Aunque las entrevistas se realizaron en cuatro provincias -Murcia, Albacete, Almería y Alicante- las trabajadoras se desplazaban por todo el territorio nacional e incluso a otros países para ejercer.

Con la visita a once clubes, donde se hicieron entrevistas en profundidad a 25 mujeres, se desarrolló la primera fase -observación sobre el terreno-. En la segunda, se realizaron tres grupos focales en los que 17 mujeres pusieron en común quejas y sugerencias relativas a las condiciones de trabajo. Por último, se habló también con once empleados de los clubes -como limpiadores y camareros- y a terceros, como, por ejemplo, a un distribuidor externo.

Las entrevistas se realizaron entre marzo y mayo de 2024 y entre junio y agosto del mismo año y desde el sindicato explican que fue "como una bola de nieve", pues fueron varias las mujeres que se acercaron a la sede para ser entrevistadas, y destacan que un 12 por ciento de las encuestadas son españolas. Este porcentaje es 'alto' para los estudios que realiza el sindicato, pues atienden, sobre todo, a mujeres extranjeras. Unas 1.200 mujeres al año se ponen en contacto con Cats, aunque obtener datos en este sector es muy difícil por desarrollarse en una economía puramente sumergida.

Para concluir, la presidenta de CATS lamentó la falta de apoyo de otros sindicatos para la propuesta legislativa de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) que busca despenalizar el trabajo sexual, al 'sacarlo' del Código Penal para incluirlo en el derecho laboral.