Un terremoto de 3,5 grados sacude el Noroeste de la Región

El Instituto Geográfico Nacional (ING) ha registrado durante la madrugada de este jueves 18 de septiembre un terremoto con una magnitud de 3,5 grados en la escala de Richter en el Noroeste de la Región de Murcia. El sismo se ha producido minutos antes de las tres de la mañana (2.54 horas local) y su epicentro se ha localizado a tan solo unos quince kilómetros de Caravaca de la Cruz. El terremoto ha sido superficial, ya que se ha producido a poco profundidad, concretamente a 0,5 kilómetros de la superficie terrestre (una longitud de -1.6978 y de una intensidad III, según datos del ING).

El temblor se ha podido sentir ligeramente en varias localidades del Noroeste, la comarca del Río Mula y el Valle de Ricote, principalmente en Calasparra, situada a 10 kilómetros del epicentro; Caravaca (15 km.), Cehegín (10 km.), Mula (21 km.) y Cieza (25 km). También se ha notado en Bullas, Moratalla y Piego. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado daños personales y materiales.

La primera agencia en registrar el terremoto ha sido Instituto Geográfico Nacional (ING). Posteriormnte, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) también reportó el sismo, estimando una calificación de 3,5 grados en la escala Richter.