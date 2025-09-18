Un terremoto de 3,5 grados sacude el Noroeste de la Región
El seísmo se ha podido sentir ligeramente en Calasparra, Cehegín y Caravaca de la Cruz
El Instituto Geográfico Nacional (ING) ha registrado durante la madrugada de este jueves 18 de septiembre un terremoto con una magnitud de 3,5 grados en la escala de Richter en el Noroeste de la Región de Murcia. El sismo se ha producido minutos antes de las tres de la mañana (2.54 horas local) y su epicentro se ha localizado a tan solo unos quince kilómetros de Caravaca de la Cruz. El terremoto ha sido superficial, ya que se ha producido a poco profundidad, concretamente a 0,5 kilómetros de la superficie terrestre (una longitud de -1.6978 y de una intensidad III, según datos del ING).
El temblor se ha podido sentir ligeramente en varias localidades del Noroeste, la comarca del Río Mula y el Valle de Ricote, principalmente en Calasparra, situada a 10 kilómetros del epicentro; Caravaca (15 km.), Cehegín (10 km.), Mula (21 km.) y Cieza (25 km). También se ha notado en Bullas, Moratalla y Piego. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado daños personales y materiales.
La primera agencia en registrar el terremoto ha sido Instituto Geográfico Nacional (ING). Posteriormnte, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) también reportó el sismo, estimando una calificación de 3,5 grados en la escala Richter.
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Fallece una mujer de 27 años al ser atropellada por un tractor en Cartagena
- Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
- Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Detenido un sexagenario por matar a cuchilladas a su esposa en su casa de Cartagena
- Castejón pone punto final a su carrera política y abandona el Ayuntamiento de Cartagena
- Tres heridos, uno de ellos grave, tras un aparatoso accidente entre cinco turismos y una moto en Murcia
- Bloqueo urbanístico en Murcia por 'las altas exigencias' a los promotores