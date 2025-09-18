Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios

El Spain Happy Index 2025 , que analiza más de 8.000 municipios en toda España, ha situado a Los Alcázares como la localidad murciana con mayor bienestar y una de las mejor valoradas del país, con 89,77 puntos sobre 100. El municipio del Mar Menor disfruta de 332 días de sol al año, apenas 27 jornadas de lluvia y una temperatura media de 20 grados, factores que, junto con su carácter costero, la cercanía al aeropuerto y la dotación de servicios educativos y hospitalarios, explican su posición de privilegio. “Los Alcázares confirma que la Región de Murcia ofrece un entorno privilegiado para vivir, con un clima único y una calidad de vida que atrae tanto a residentes como a quienes buscan segunda residencia”, destaca Alfredo Millá, CEO de Sonneil.

Los Alcázares lidera la felicidad en la Región de Murcia, siendo el municipio que alcanza 89,77 puntos y se sitúa en el top 10 nacional gracias a sus 332 días de sol al año

El litoral murciano confirma su papel protagonista. Mazarrón (82,98 puntos) se beneficia de 307 días soleados al año y temperaturas medias de 21 grados, reforzado por su carácter costero y el crecimiento de servicios residenciales y turísticos. Águilas (80,06), con 312 días de sol, apenas 23 de lluvia y temperaturas templadas, se consolida como otro de los enclaves más felices de la Región.

Torre-Pacheco (81,67), en el entorno del Mar Menor, destaca por su clima estable (295 días de sol) y un nivel de viento muy bajo (8 en el índice), lo que refuerza su atractivo residencial.

Murcia capital y los municipios de interior

La ciudad de Murcia (77,18 puntos), con 222 días de sol al año y temperaturas medias de 21 grados, se mantiene en el ranking gracias a su potente red de servicios culturales, universitarios y hospitalarios, demostrando que el bienestar no es exclusivo de la costa.

Otros municipios de interior también logran posiciones destacadas: Lorca (79,93 puntos), con solo 16 días de lluvia al año y un viento mínimo (3 en el índice), se apoya en su patrimonio y su oferta de servicios; Fuente Álamo (79,40) y Beniel (79,38) confirman que la felicidad también se reparte en localidades medianas conectadas con el eje metropolitano.

Cartagena, Mazarrón, Águilas, Torre-Pacheco y la capital completan un mapa regional en el que el bienestar se reparte entre costa e interior

Cartagena, con 72,27 puntos, aparece en el índice con 303 días soleados al año, apenas 25 de lluvia y una temperatura media de 18 grados. Su carácter portuario y turístico, unido a un nivel de viento bajo (9 en el índice), se combina con una amplia red de universidades, hospitales y servicios culturales que consolidan su posición como una de las ciudades más relevantes de la Región de Murcia.

Mapa de la felicidad según el Spain Happy Index / L.O.

La Región en el contexto nacional

El caso de la Región de Murcia encaja con la pauta nacional: el bienestar urbano se concentra en el litoral mediterráneo y en las islas. Andalucía lidera con Málaga (91,36) y Almería (90,88); la Comunidad Valenciana coloca a Santa Pola (90,62), Alicante (89,99) y Elche (89,40) entre los primeros puestos; Baleares sitúa a Ibiza (90,86) y Canarias refuerza su protagonismo con hasta nueve municipios en el top 20, encabezados por Las Palmas de Gran Canaria (88,80) y Santa Cruz de Tenerife (88,06).

El Sonneil Happy Index 2025 muestra que la felicidad depende de una combinación de factores: un clima favorable con más de 300 días de sol al año en muchos casos, la cercanía a aeropuertos, la accesibilidad de servicios educativos y sanitarios y el carácter costero o interior de los municipios. En este marco, la Región de Murcia aparece como un territorio donde tanto el Mar Menor como las ciudades de interior se convierten en polos de bienestar.

¿Qué mide el Spain Happy Index?

El Spain Happy Index de Sonneil evalúa cada municipio en función de variables como:

Número de días soleados y lluviosos

Temperatura media anual

Condiciones de viento

Calidad y accesibilidad de servicios (salud, educación, infraestructuras)

Entorno natural y bienestar subjetivo

El Spain Happy Index 2025 se ha convertido en una herramienta de referencia para visualizar cómo se distribuye el bienestar por territorios, aportando valor a ciudadanos, instituciones y quienes buscan invertir o residir en zonas con mayor calidad de vida.