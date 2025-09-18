GASTRONOMÍA
Estos son los locales que competirán en la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera 2025
Un total 140 bares y restaurantes de la Región participan en este evento, que se celebra del 19 de septiembre al 19 de octubre
Por tercer año consecutivo, la Región de Murcia vuelve a rendir homenaje a su tapa más icónica con la celebración de la Ruta-Concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia. Esta edición se han batido el récord de participación, con un total de 140 establecimientos inscritos. El certamen arrancará este viernes, 19 de septiembre, con una ruta que recorrerá más municipios que en años anteriores.
Organizada por Euro-Toques Región de Murcia y con el patrocinio de Mahou San Miguel, esta Ruta Concurso se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más esperados del año, tanto para el sector hostelero como para el público aficionado a la buena mesa. "Hemos conseguido que la marinera vuelva a estar en boca de todos. Es una tapa sencilla en apariencia, pero con mucha complejidad si queremos hacerla bien. Este evento pone en valor el talento, la creatividad y el compromiso de nuestros bares y restaurantes", comenta Pablo Martínez, delegado autonómico de Euro-Toques.
Premios para los bares y los clientes
A partir de este viernes hasta el próximo 19 de octubre, los locales participantes ofrecerán sus propuestas en dos categorías: marinera tradicional y marinera reinventada.
Ambas se podrán disfrutar junto a un quinto de cerveza Mahou Cinco Estrellas a un precio de 4 euros, en cualquiera de los establecimientos inscritos en la iniciativa. Entre los alrededor de 40 municipios incluidos en esta edición figuran Murcia, Cartagena, Águilas, Caravaca de la Cruz, Mazarrón, Calasparra, Yecla, Bullas, Los Alcázares o Torre Pacheco.
El público podrá votar su marinera favorita a través de la web www.lamejormarinera.es, lo que permitirá seleccionar a los 14 finalistas (siete por cada categoría) que competirán en la gran final ante un jurado profesional.
Los premios para los ganadores de cada categoría están dotados con 1.000 euros, además de la distinción de ser reconocidos como los mejores de la Región en su especialidad como ya ocurrió el año pasado con los vigentes ganadores: Salabores (mejor marinera reinventada) y D’Tomar (mejor marinera tradicional).
También los participantes en la votación popular podrán ganar lotes de productos Mahou.
Locales participantes
Los locales hosteleros que participan en esta tercera edición de la Ruta Concurso Mejor Marinera Región de Murcia 2025 son:
Águilas
- Sol y Mar
- La Veleta
- La Chimenea
Alcantarilla:
- Alkimia New Tavern
Aledo:
- Arrabal Taberna
Algezares:
- Las Cenas del Hidalgo: By Alejandro Celdrán
Alhama de Murcia:
- Recreativos Levante
- El Praico
- La Rosa de Alhama
- Lyper
- Eurovegas
Archena:
- Torre del Oro
- Moa
Beniaján:
- Mi Barrica 2.0
- Juan El Manchego
Bullas:
- El Patio de Verona
- Restaurante Coronel
Cabo de Palos:
- El Mosqui
Calasparra:
- La Tasca de Noah
Caravaca de la Cruz:
- Cafetería Camino del Huerto
- Boracoco
- Cafetería Edén
- Moliere Resto-Bar and Grill
- Cara Uribe restaurante
- Brasería Horno
Cartagena:
- Vencedores Bar
- Pub Apple
- Kiosko Pitxon
- Syrah
- Al Lío Experience
- Mr. Baker
- Vinarte
- 470 la Glorieta
- Komo en Kasa
- El bambú
- La Frontera
- Mesón El Yunke
- Venta Los Camachos
- Baobab
Cehegín:
- Desaster Garage
Corvera:
- Los Cazadores
El Palmar:
- Flash
Fuente Álamo:
- El Buen Yantar
- El paso
La Albatalía:
- Nueva Salamanca
- El Pencho
La Alberca:
- La Balsa Redonda del Valle
La Manga:
- Patapalo Tapas
- El Fogón de Juan Manuel
- La Esquinica
- El Jardín La Manga
- Playa Chica
Las Torres de Cotillas:
- Casa Motos
La Unión:
- La Fragua
Lorca:
- Los Primos
- El Sibarita
- La Alacena restaurante
- La Alacena tapas
- Cuatro Bellotas
- Atrezo
- Taberna La Cepa
- Axo Restaurante
- Mesón El Reencuentro
- Córdoba bar
Lorquí:
- Restaurante La Pedrera
Los Alcázares:
- Katharis
- Comoloco Gastrobar
- Chiringuito Alborada
- Laguna Beach
- Los Barriles Brasería
- Barco de Papel
Los Belones:
- Brasería Garnacha
Los Dolores:
- Rincón del Marqués
Los Narejos:
- Banana Blue
Mazarrón:
- Sally Almagre
- D´Pintxos
Molina de Segura:
- Taberna el Retiro
- Sapidum
- La Viña
- La Pacheca
- La Huertana
- Café Bar Torremontigo
Murcia:
- Aurora
- Bar de las Artes
- Bodega Teodoro
- Bulevar
- Café de Alba
- Café del Arco
- Cafetería Dragons
- Cafetería Heladería Capirote
- Chifla
- Cuartel de Artillería
- Cucü
- D´Tomar
- El Altillo de Gud / Rocódromo Gud Climbing
- El Chiringuito
- El Jardín
- El Libanés
- El Pasaje de Belluga
- El Salón del Secreto
- Gringo Tex Mex
- Hijo del Cornijal
- La Barra de Morata
- La Esquina de las Flores
- La Gusa
- La Marinera
- Las Mulas
- La Tapa
- La Tapa de San Lorenzo
- Las Tapas Murcia
- Las Viandas
- Mucha Chicha
- Paparajote Lounge
- Pepita Pulgarcita
- Posada del Pez
- Salabores Chef Cánovas
- Tapería cervecería La Once
- Zaher bar
Nonduermas:
- Restaurante la Lupa
Puerto de Mazarrón:
- La Perra Chica
Puerto Lumbreras:
- La Posada
- Merendero El Parque
San José de la Vega:
- La Barra del Quinto Elemento
Sangonera la Verde:
- Cortijo Celebraciones
Torres de Cotillas:
- Taberna Salamanca
Torre Pacheco:
- Bar La Plaza
Totana:
- Rino
- Pastelería el Sereno
- El Bocao
Yecla:
- La Prensa
- Tragaluz
- La Parada
- Bar Ventorrillo
- Los Chispos
- Ideal Gastrobar
- La Zaranda
