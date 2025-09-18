Estos son los locales que competirán en la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera 2025

Por tercer año consecutivo, la Región de Murcia vuelve a rendir homenaje a su tapa más icónica con la celebración de la Ruta-Concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia. Esta edición se han batido el récord de participación, con un total de 140 establecimientos inscritos. El certamen arrancará este viernes, 19 de septiembre, con una ruta que recorrerá más municipios que en años anteriores.

Organizada por Euro-Toques Región de Murcia y con el patrocinio de Mahou San Miguel, esta Ruta Concurso se ha consolidado como uno de los eventos culinarios más esperados del año, tanto para el sector hostelero como para el público aficionado a la buena mesa. "Hemos conseguido que la marinera vuelva a estar en boca de todos. Es una tapa sencilla en apariencia, pero con mucha complejidad si queremos hacerla bien. Este evento pone en valor el talento, la creatividad y el compromiso de nuestros bares y restaurantes", comenta Pablo Martínez, delegado autonómico de Euro-Toques.

Premios para los bares y los clientes

A partir de este viernes hasta el próximo 19 de octubre, los locales participantes ofrecerán sus propuestas en dos categorías: marinera tradicional y marinera reinventada.

Ambas se podrán disfrutar junto a un quinto de cerveza Mahou Cinco Estrellas a un precio de 4 euros, en cualquiera de los establecimientos inscritos en la iniciativa. Entre los alrededor de 40 municipios incluidos en esta edición figuran Murcia, Cartagena, Águilas, Caravaca de la Cruz, Mazarrón, Calasparra, Yecla, Bullas, Los Alcázares o Torre Pacheco.

El precio de la consumición de la tapa es de 4 euros, e incluye un quinto de Mahou Cinco Estrellas

El público podrá votar su marinera favorita a través de la web www.lamejormarinera.es , lo que permitirá seleccionar a los 14 finalistas (siete por cada categoría) que competirán en la gran final ante un jurado profesional.

Los premios para los ganadores de cada categoría están dotados con 1.000 euros, además de la distinción de ser reconocidos como los mejores de la Región en su especialidad como ya ocurrió el año pasado con los vigentes ganadores: Salabores (mejor marinera reinventada) y D’Tomar (mejor marinera tradicional).

También los participantes en la votación popular podrán ganar lotes de productos Mahou.

Locales participantes Los locales hosteleros que participan en esta tercera edición de la Ruta Concurso Mejor Marinera Región de Murcia 2025 son: Águilas Sol y Mar

La Veleta

La Chimenea Alcantarilla: Alkimia New Tavern Aledo: Arrabal Taberna Algezares: Las Cenas del Hidalgo: By Alejandro Celdrán Alhama de Murcia: Recreativos Levante

El Praico

La Rosa de Alhama

Lyper

Eurovegas Archena: Torre del Oro

Moa Beniaján: Mi Barrica 2.0

Juan El Manchego Bullas: El Patio de Verona

Restaurante Coronel Cabo de Palos: El Mosqui Calasparra: La Tasca de Noah Caravaca de la Cruz: Cafetería Camino del Huerto

Boracoco

Cafetería Edén

Moliere Resto-Bar and Grill

Cara Uribe restaurante

Brasería Horno Cartagena: Vencedores Bar

Pub Apple

Kiosko Pitxon

Syrah

Al Lío Experience

Mr. Baker

Vinarte

470 la Glorieta

Komo en Kasa

El bambú

La Frontera

Mesón El Yunke

Venta Los Camachos

Baobab Cehegín: Desaster Garage Corvera: Los Cazadores El Palmar: Flash Fuente Álamo: El Buen Yantar

El paso La Albatalía: Nueva Salamanca

El Pencho La Alberca: La Balsa Redonda del Valle La Manga: Patapalo Tapas

El Fogón de Juan Manuel

La Esquinica

El Jardín La Manga

Playa Chica Las Torres de Cotillas: Casa Motos La Unión: La Fragua Lorca: Los Primos

El Sibarita

La Alacena restaurante

La Alacena tapas

Cuatro Bellotas

Atrezo

Taberna La Cepa

Axo Restaurante

Mesón El Reencuentro

Córdoba bar Lorquí: Restaurante La Pedrera Los Alcázares: Katharis

Comoloco Gastrobar

Chiringuito Alborada

Laguna Beach

Los Barriles Brasería

Barco de Papel Los Belones: Brasería Garnacha Los Dolores: Rincón del Marqués Los Narejos: Banana Blue Mazarrón: Sally Almagre

D´Pintxos Molina de Segura: Taberna el Retiro

Sapidum

La Viña

La Pacheca

La Huertana

Café Bar Torremontigo Murcia: Aurora

Bar de las Artes

Bodega Teodoro

Bulevar

Café de Alba

Café del Arco

Cafetería Dragons

Cafetería Heladería Capirote

Chifla

Cuartel de Artillería

Cucü

D´Tomar

El Altillo de Gud / Rocódromo Gud Climbing

El Chiringuito

El Jardín

El Libanés

El Pasaje de Belluga

El Salón del Secreto

Gringo Tex Mex

Hijo del Cornijal

La Barra de Morata

La Esquina de las Flores

La Gusa

La Marinera

Las Mulas

La Tapa

La Tapa de San Lorenzo

Las Tapas Murcia

Las Viandas

Mucha Chicha

Paparajote Lounge

Pepita Pulgarcita

Posada del Pez

Salabores Chef Cánovas

Tapería cervecería La Once

Zaher bar Nonduermas: Restaurante la Lupa Puerto de Mazarrón: La Perra Chica Puerto Lumbreras: La Posada

Merendero El Parque San José de la Vega: La Barra del Quinto Elemento Sangonera la Verde: Cortijo Celebraciones Torres de Cotillas: Taberna Salamanca Torre Pacheco: Bar La Plaza Totana: Rino

Pastelería el Sereno

El Bocao Yecla: La Prensa

Tragaluz

La Parada

Bar Ventorrillo

Los Chispos

Ideal Gastrobar

La Zaranda

