La Región Murcia arranca 2025 con optimismo empresarial, pero la agricultura se hunde

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), la Cámara de Comercio de Murcia y PwC presentaron este jueves en el espacio miitUp de Murcia los resultados del Índice de Confianza Empresarial (ICE) del primer semestre de 2025.

El informe refleja que la Región inició el año con optimismo, aunque con prudencia. Más de la mitad de las empresas aumentaron su facturación en los seis primeros meses y prevén mantener la tendencia en la segunda mitad de 2025. No obstante, los empresarios señalan que la escasez de personal cualificado y la burocracia administrativa siguen siendo los principales frenos a la actividad.

El director de PwC en la Región de Murcia, Javier Celdrán, subrayó que este índice pretende ser “un termómetro del optimismo y la prudencia de las empresas murcianas”, elaborado a partir de una encuesta realizada en junio a más de 200 compañías de diferentes tamaños y sectores. El resultado sitúa el ICE regional en 32,3 puntos en una escala de -100 a +100, lo que, según Celdrán, supone “un optimismo empresarial mayoritario, pero todavía lejos de la euforia”.

Por sectores, el análisis muestra que la industria es el motor económico regional, con un índice de confianza muy por encima de la media (46,9 puntos), mientras que agricultura y construcción sufren un fuerte retroceso, tanto en el índice actual como en sus expectativas.

El sector de la agricultura presenta el peor resultado. El índice apenas alcanzó los 17,7 puntos en el primer semestre y se desploma a 6,1 puntos las expectativas para el segundo, lo que supone una caída de dos tercios. Celdrán advirtió que el sector “se ve muy impactado por la incertidumbre sobre los recursos hídricos y por la competencia desleal de productos de terceros países con exigencias mucho menores”. En cuanto a la construcción, tiene de índice 26,5 puntos y una reducción de sus expectativas: 15,8 puntos. El comercio, en cambio, recupera dinamismo y el sector servicios se mantiene estable, entre los 28 y los 26 puntos.

El informe incluye también un módulo especial sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. En este punto, el 60% de las empresas consultadas considera que la medida tendría un impacto negativo en su negocio, un 71% prevé un aumento de costes y un 34% cree que se vería obligado a frenar contrataciones.

Falta de personal cualificado

Uno de los elementos más repetidos en el informe es la dificultad para encontrar perfiles adecuados en el mercado laboral. El 44% de las empresas encuestadas citó la escasez de talento cualificado como su principal limitación. Celdrán explicó que esta carencia se concentra sobre todo en los ámbitos tecnológicos y científicos. “Estamos en un momento de absoluta revolución digital y lo que lamentan las empresas es no encontrar perfiles técnicos en informática, ingeniería, telecomunicaciones o inteligencia artificial, además de los vinculados a las disciplinas STEM”, detalló.

El problema no solo es estructural, sino también coyuntural. La oferta universitaria y formativa no está produciendo suficientes profesionales y, además, los ya formados son muy demandados, lo que encarece los salarios y provoca una alta movilidad entre empresas. “En algunos casos los empresarios nos trasladan que no solo no encuentran perfiles, sino que los pocos que tienen se les van porque hay mucha presión en el mercado”, añadió Celdrán.

Miguel López Abad, junto con la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia y el director de PwC en la Región de Murcia. / CROEM

“Podríamos ser la California europea”

La presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, calificó el escenario como optimista, aunque condicionado por las limitaciones estructurales de la región. “Si tuviésemos las infraestructuras y el agua que nos correspondería, posiblemente podríamos ser la California europea”, afirmó.

Fuertes destacó la labor de la Cámara en el acompañamiento a las empresas en misiones comerciales y ferias internacionales, y advirtió sobre la necesidad de cautela en materia de exportaciones debido a la incertidumbre geopolítica. También incidió en la urgencia de combatir la falta de personal cualificado y la burocracia, ámbitos en los que se están impulsando programas de formación y medidas de simplificación administrativa.

La simplificación administrativa, clave pendiente

El presidente de CROEM, Miguel López Abad, puso el acento en la reciente entrada en vigor de la Ley de Simplificación Administrativa, que, a su juicio, marcará la diferencia respecto a normas anteriores gracias a los programas de formación dirigidos tanto a funcionarios como a empresarios. “Si en los próximos semestres comprobamos que el índice mejora en este apartado, será señal de que la ley está funcionando”, afirmó.

López Abad recordó que los empresarios no se oponen a la subida salarial, pero sí a que “la mayor parte de esa subida se vaya a impuestos”. Recalcó que estudios como el ICE permiten “alertar y hacer que la administración, tanto regional como nacional, tenga en cuenta lo que dicen quienes producen y crean riqueza y empleo en el día a día”.

López Abad también advirtió de las dificultades que enfrentan las empresas para contratar personal y cumplir con la normativa vigente. Recordó que en los últimos seis años se han aprobado más de 90 normas y que el coste salarial ha subido un 60%, aunque matizó que los empresarios no se oponen a los aumentos salariales. “Estamos muy de acuerdo en que suba el sueldo de los trabajadores, pero no en que la mayor parte de esa subida se vaya a impuestos”, puntualizó.

El dirigente empresarial defendió la utilidad del ICE como instrumento para orientar las políticas públicas y visibilizar la situación real de las compañías. “Los empresarios entendemos de datos y sabemos lo que nos cuesta cada día contratar o cumplir con la legislación. Este tipo de indicadores nos permiten alertar y hacer que la administración, tanto regional como nacional, tenga en cuenta lo que dicen quienes crean riqueza y empleo”, subrayó.