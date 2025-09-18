Una nueva empresa asume el contrato de la limpieza viaria en Los Alcázares

Los Alcázares inicia una nueva etapa «en su compromiso por la sostenibilidad y el bienestar ciudadano» con la adjudicación del contrato de limpieza viaria, residuos sólidos urbanos y limpieza de playas al licitador que ha obtenido la mayor puntuación.

Tras un proceso en el que han concurrido siete empresas, el Ayuntamiento de Los Alcázares, a través de la Mesa de Contratación, ha propuesto como adjudicataria a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A., al ser la oferta más ventajosa.

Antes de la adjudicación definitiva, la empresa deberá presentar la documentación requerida y, en caso de que todo sea correcto, se procederá a la firma del contrato para 10 años por valor de más de cuatro millones de euros.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha expresado su satisfacción por el avance de este proceso: "Veníamos de una situación casi insostenible y era fundamental acelerar la tramitación de este contrato. Hoy damos un paso muy importante para que la imagen de nuestro municipio esté a la altura de lo que todos deseamos".

El nuevo servicio supondrá una renovación completa de los medios destinados a la limpieza de la localidad: la sustitución de todos los contenedores, la ampliación de los puntos de reciclaje, la incorporación de maquinaria moderna y el uso de tecnología digital para monitorizar en tiempo real los trabajos para mejorar la eficiencia y la transparencia del servicio. “Este nuevo contrato nos permitirá contar con herramientas de control diario tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos, garantizando así que el trabajo se realice de forma óptima y a la vista de todos”, ha señalado el alcalde.

Cervera ha querido agradecer especialmente la labor de los equipos técnicos municipales por su esfuerzo y dedicación durante el proceso de contratación: “Su trabajo ha sido impecable y nos permite mirar al futuro con ilusión. Hoy comenzamos un camino hacia un municipio más limpio, más sostenible y más acorde con lo que nuestros más de 20.000 habitantes merecen”.

Con la adjudicación provisional ya definida, el Ayuntamiento continúa trabajando para la firma definitiva del contrato y la entrada en funcionamiento de este servicio renovado.