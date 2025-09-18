'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: cócteles, artesanía y fiestas de Cartagena, Lorca y Molina

Este fin de semana viene cargado de opciones de ocio, ya que tres grandes municipios de la Región de Murcia celebran sus fiestas. Así nos lo recuerda Anabel Hernández (@miraqueplan), que destaca los festejos de Cartagena, Lorca y Molina de Segura entre su propuesta de planes semanal.

Así, entre este viernes y domingo se celebran Carthagineses y Romanos, la Feria y fiestas de Lorca y el último fin de semana de las fiestas de Molina. Además, la ruta de la tapa y el cóctel de Los Alcázares y el Ranero Market son otras actividades que se desarrollarán este fin de semana.

Te contamos más detalles sobre cada una de ellas, a continuación.

La ruta de la tapa y el cóctel en Los Alcázares

Cartel del evento en Los Alcázares / A.L.A.

Los Alcázares celebrará un año más la Ruta de la Tapa y el Cóctel, que tendrá lugar del 19 al 28 de septiembre. En esta edición, alrededor de una veintena de bares y restaurantes del municipio ofrecerán tapas y cócteles exclusivos, diseñados especialmente para la ocasión.

Para animar a la participación, la concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de Los Alcázares ha preparado diferentes experiencias, sorteos y premios para quienes disfruten de esta ruta por los bares y restaurantes del municipio. Aquellos participantes que prueben y valoren más de 15 tapas a lo largo de toda la ruta entrarán en el sorteo de un viaje para dos personas a una ciudad española. Además, se sortearán premios diarios, como cenas y lotes de productos, entre los participantes.

El registro de las visitas a los establecimientos se realizará de manera online, a través de la web oficial https://restauranteslosalcazares.com/ruta-de-la-tapa/, donde los usuarios podrán subir sus tickets de consumo y valorar cada tapa o cóctel. En esta página web también podrán consultar un mapa interactivo con todos los locales participantes.

Carthagineses y Romanos

Salida del Fuego Sagrado de Carthagineses y Romanos desde Caravaca / Enrique Soler

La gran fiesta del Mediterráneo arranca este fin de semana. Las fiestas de Carthagineses y Romanos 2025 en Cartagena se celebran del 19 al 28 de septiembre, con un programa de actos que recrea la Segunda Guerra Púnica, incluyendo desfiles, la Fundación de Qart-Hadast, y la Batalla por la conquista de la ciudad.

Este viernes tendrá lugar, entre otros actos, el pregón de las fiestas, a las 20.20 horas en la plaza del Ayuntamiento, así como el posterior pasacalles y la inauguración del Campamento Festero. El sábado, a las 20.30 horas, la explanada del Puerto acogerá la Fundación de Qart Hadast, mientras que el domingo en el mismo lugar se desarrollarán los Comicios Centuriados y la Destrucción de Sagunto, entre otros.

Programación de este fin de semana de Carthagineses y Romanos / L.O.

La información sobre el programa de actividades completo se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Cartagena y de las propias fiestas.

Feria y fiestas de Lorca

Cartel de las fiestas de Lorca / L.O.

La Feria de septiembre, el gran acontecimiento anual de esparcimiento lorquino, da comienzo este viernes. Se celebra todos los años alrededor del tercer fin de semana de septiembre, y durante diez intensas jornadas, cumple un brillante y aglutinante programa en el que se mezclan actos como conciertos, teatro, animación callejera, atracciones feriales, actividades infantiles, y de la tercera edad, exposiciones y, sobre todo, oferta para la participación de todos.

Entre los actos destacados, encontramos el viernes, a las 22.30 horas en Huerto de la Rueda, la actuación gratuita de la orquesta Mundial, más la posterior sesión Dj en el mismo espacio. Allí también tendrá lugar el sábado la apertura de chiringuitos y atracciones feriales, a las 18.00 horas, y sesión Dj de Los 40 a las 22.30 horas, mientras que en Plaza España a las 22.00 horas comenzará el concierto tributo a Estopa.

El domingo, el Huerto de la Rueda acogerá, a la diez de la noche, un concierto tributo a Hombres G.

Fiestas de Molina

Cartel de las fiestas de Molina 2025 / L.O.

Las fiestas de Molina de Segura, que arrancaron el pasado 4 de septiembre, viven su último fin de semana.

El viernes 19 de septiembre será el momento del Pasacalles Peñas Carrocistas de Molina de Segura, a las 20.00 horas, desde el Barrio de San Roque. Además, a partir de las 21.30 horas se celebrarán los conciertos de Eterno Mecano (un tributo a la banda), Fangoria + Nancy Rubias y Los Inhumanos.

El sábado, a las 18.00 horas se desarrollará un desfile de carrozas, con animación y pasacalles. También se vivirá la Molina Ochentera, con las actuaciones de OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices, Seguridad Social y El Pulpo. Por último, el domingo se celebrará el concierto gratuito de David Otero, entre otros actos.

Ranero Market

Cartel del Ranero Market / L.O.

La artesanía y la cultura toman la Avenida San Pedro del Pinatar de El Ranero con una nueva edición de Ranero Market, donde cada puesto es una historia hecha a mano.

A partir de las 10.00 horas de la mañana, los asistentes encontrarán artesanía única y original, así como moda, alimentación, familias, mascotas.