El Ministerio se plantea volver a obligar a los ganaderos a vacunar contra la lengua azul

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) informó ayer, durante un encuentro telemático con los medios, que no tiene previsto tomar a corto plazo nuevas medidas contra la lengua azul, como proponer restricciones de movimiento de ganado o recuperar la obligatoriedad de la vacuna, sin embargo a partir del mes de noviembre, cuando la incidencia de esta enfermedad remita, se revisará toda la estrategia.

La decisión se abordará en el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve), que se reunirá tras la temporada de actividad del mosquito transmisor, prevista hasta noviembre.

Actualmente, recordaron fuentes estatales, en la Unión Europea la lengua azul se clasifica como enfermedad de categoría C, lo que implica que los estados miembros deben mantener planes de vigilancia, pero no es obligatorio aplicar programas de erradicación ni imponer la vacunación.

España adoptó «a regañadientes» esta estrategia voluntaria siguiendo la normativa europea, aunque desde el Ministerio se ha señalado que, históricamente, el país ha sido uno de los defensores de la vacunación obligatoria para controlar y erradicar eficazmente la enfermedad.

El debate sobre la obligatoriedad de la vacuna ha cobrado fuerza entre los ganaderos, particularmente en la Región de Murcia, donde algunos productores han pedido que se regrese a un esquema obligatorio. Sin embargo, la posición en este sector está dividida, lo que refleja también la complejidad de implementar un programa uniforme en todo el territorio nacional.

El último informe del MAPA inica que desde el 1 de abril de 2025 se han detectado focos de lengua azul en varias comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Baleares. En la Región de Murcia, la lengua azul ya se ha detectado en siete explotaciones, cinco de Calasparra, una de Cehegín y una de Moratalla. Aunque no hay cifras de ejemplares muertos por esta causa, las organizaciones agrarias calculan que la cifra podría acercarse a los 350.

Los serotipos activos son el 1, 3 y 8. Mientras los serotipos 1 y 4, vacunados en campañas anteriores, provocan menos sintomatología, los serotipos 3 y 8 generan mayor afectación, especialmente en ovino, con reducción de producción y mortalidad.

La transmisión se realiza únicamente por mosquitos culicoides, cuya actividad se intensifica entre septiembre y noviembre, el periodo de mayor riesgo de propagación, lo que refuerza la necesidad de mantener una alta cobertura de vacunación antes del invierno.

Recomendaciones

El Ministerio aconseja a los ganaderos de rumiantes consultar con sus veterinarios y oficinas comarcales para decidir sobre la vacunación, teniendo en cuenta los serotipos activos en su zona. La vacunación voluntaria sigue siendo la estrategia vigente, pero algunas comunidades autónomas ofrecen ayudas o copagos para facilitar su aplicación.

El Ministerio también ha destacado la labor de los laboratorios españoles, que han desarrollado rápidamente vacunas frente a los serotipos emergentes, como el serotipo 3 detectado recientemente en Baleares. Además, desde el Ministerio señalan que actualmente se están estudiando vacunas combinadas para proteger frente a varios serotipos simultáneamente, aunque algunas aún están en desarrollo. Cabe recordar que estas vacunas para múltiples serotipos han sido muy demandadas por los colectivos ganaderos.