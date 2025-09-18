Las agresiones sexuales aumentan en la Región de Murcia, también a menores de 16 años

En 2024 hubo en la Región de Murcia un aumento en el número de diligencias previas por los delitos de agresión sexual, violación, y agresión sexual a menores de 16 años, según explicó el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, este jueves durante la presentación de la Memoria de 2025 de la Fiscalía, que incluye los datos del año anterior.

Según este documento, se incoaron un total de 1.599 diligencias previas, frente a las 1.391 de 2023, en todas las formas delictivas incluidas en el Título VIII del Código Penal. Lo más destacable para el fiscal está en las agresiones sexuales que hay incoadas: 1.139, frente a 951 del año anterior, lo que implica un aumento del 19,8 %. Y sobre violación hubo 8 diligencias frente a las 5 del año anterior, mientras que agresiones sexuales a menores de 16 años se registraron en Fiscalía 183 diligencias por 142 del año 2023 y delitos de corrupción de menores pasaron de 14 a 32 en un año.

El número de delitos contra la libertad sexual entre menores se ha doblado en un año y llegaron a 162 en 2024

Sí que hubo menos diligencias de abusos sexuales, 67 frente a las 105 del año 2023; de acoso sexual, 34 frente a 36; de utilización de menores con fines pornográficos, 17 casos frente a 23 del año anterior; de abusos sexuales a menores de 16 años, 22 diligencias frente 35 del año anterior.

Cabe destacar que desde la Fiscalía de Menores califican de "preocupante" el aumento en los delitos contra la libertad sexual entre menores, puesto que se tramitaron 162 expedientes por agresión sexual frente a las 87 el año anterior. Casi el doble.

Aunque se redujeron los delitos de lesiones, el número de homicidios pasó de 11 a 17

Por otra parte, en el año 2024 aumentaron a 17 los sumarios incoados por delito de homicidio doloso, consumados y en tentativa (11 el año anterior); pasando los imprudentes de 185 a 242 las diligencias previas. No obstante, disminuido las incoaciones en las distintas tipologías comprendidas bajo el título 'de las lesiones'.

Desde Fiscalía se registraron menos delitos relacionados con la violencia contra la mujer, "siempre según los datos registrados en el programa Fortuny". Según este, constan 2.489 diligencias previas incoadas por lesiones y maltrato familiar, lo que ha supuesto un leve descenso de 7 % respecto del año anterior, cuando hubo 2.675. De las 4.470 diligencias urgentes y 3.476 diligencias previas incoadas por estos delitos, se formularon 2.548 escritos de acusación y se dictaron 1.432 sentencias condenatorias. El fiscal resaltó que solo hubo 55 sentencias absolutorias en Murcia capital, añadiendo que, según un estudio de estas sentencias absolutorias, "la gran mayoría lo ha sido por el silencio de la víctima o falta de acusación en general pública o particular".

Mar Menor Por el Mar Menor se han presentado en 2024 cuatro escritos de acusación por vertidos ilegales procedentes de desalobradoras, se incoaron un total de 36 diligencias previas (14 en Cartagena y 22 en San Javier), de las cuales se ha formulado acusación en 10 casos y solicitó el archivo en 4. La Fiscalía destaca que sigue requiriendo de la Administración autonómica la exigencia de responsabilidad ambiental para los infractores. Asimismo, recuerda la sentencia condenatoria en conformidad dictada en Cartagena en la que se acusaba de delito contra el medio ambiente por imprudencia grave a un particular por realizar vertidos de una desaladora ilegal al salmueroconducto y de ahí al Mar Menor. Se le impuso por tal delito la pena de 1 año de prisión.

Preocupante aumento de kamikazes

Según la Memoria de la Fiscalía de 2025, 62 personas han cumplido durante el año 2024 (fueron 74 en 2023) penas de prisión por delitos de conducción alcohólica y sin permiso. Además, 731 personas cumplieron trabajos en beneficio de la comunidad.

Asimismo, hubo 68 fallecidos (por 51 fallecimientos en 2023). De ellos, 19 perdieron la vida en vías urbanas: 5 fueron motociclistas, 9 peatones y 5 conductores. La Fiscalía remarca que el 44% de los conductores fallecidos habían consumido alcohol, mientras que ninguno de los peatones fallecidos había consumido. En vías interurbanas murieron 49 personas: 28 eran conductores, 5 peatones y 15 motociclistas y ciclistas. El 53% de los conductores fallecidos en estas vías habían consumido alcohol y/o drogas.

Además, el fiscal superior destacó el "preocupante aumento de los conductores suicidas o kamikazes, ya que recibió hasta 14 atestados. Se trata de personas que conducen conscientemente en dirección contraria por autovías.

Necesidades de la Fiscalía

Díaz Manzanera subrayó que la Fiscalía Superior de la Región de Murcia es la primera de España en carga de trabajo pero la décima en número proporcional de fiscales, siendo, además, la primera de España en ratio fiscal-población (22.201 habitantes por fiscal). A 1 de enero de 2023 la población murciana ascendió a 1.531.878, partiendo de la última ampliación de plantilla operada este año, pasando a 70 Fiscales. Por lo tanto, "faltan al menos unos diez fiscales más para equiparnos a la media nacional, habiéndose concedido 8 fiscales de refuerzo", indicó.

En cuanto a los funcionarios, la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España con una ratio funcionario-fiscal de 0,45 (la media nacional es de 0,64), e incluso hay fiscalías que tienen una ratio de 1 Funcionario por fiscal, denunció también.