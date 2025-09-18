La ILP que quiere cambiar la Ley de Aguas para priorizar las vidas humanas llega a la Región

El Centro Cultural Las Claras de Murcia acogió este jueves la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone la modificación de la Ley de Aguas, una iniciativa que, tras su aprobación por la Mesa del Congreso, el Senado y la Junta Electoral, ha entrado ya en la fase de recogida de firmas en toda España.

Los promotores recordaron que las inundaciones y las sequías son los fenómenos naturales con mayor impacto en la sociedad española, y subrayaron que la dana de octubre de 2024 fue su máximo exponente. Según explicaron, el análisis de la normativa hidráulica ha puesto en evidencia una carencia en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas: la ausencia de una mención expresa a la protección de la vida y la integridad humanas.

“La Ley no puede obviar a las personas”, señalaron. A su juicio, es imprescindible garantizar inversiones suficientes para neutralizar los riesgos naturales y que la gestión recaiga en técnicos competentes dentro de la Administración hidráulica.

El promotor de la ILP, José Luis Belmonte, explicó que la iniciativa nació a raíz de la dana de 2024. Aseguró que en España el agua “está mal gestionada” y denunció que a menudo “se priman las cuestiones urgentes sobre las importantes”. Para Belmonte, lo fundamental es que las administraciones prioricen la protección de la vida humana, algo que —remarcó— no está recogido expresamente en la Ley de Aguas. “Me dirán que eso ya está protegido en la Constitución, pero la realidad es que no figura entre las prioridades de la ley”, afirmó.

En cuanto al futuro de la propuesta, se mostró optimista, pero apeló a la implicación ciudadana: “Necesitamos el apoyo de toda la sociedad civil: firmando y recogiendo firmas en cada entorno, en los comercios, en farmacias, en toda la geografía”.

Acto de presentación de la ILP para modificar la Ley de Aguas, en el Centro Cultural Las Claras de Murcia. / ISRAEL SANCHEZ

Desde el ámbito técnico, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, resumió la propuesta en tres puntos: que la ley incluya como objetivo la preservación de la vida humana, que se preparen infraestructuras para afrontar inundaciones y sequías, y que las decisiones se tomen siguiendo criterios técnicos. A su juicio, muchas obras hidráulicas ya están identificadas en los planes hidrológicos, pero no se ejecutan por “decisiones políticas y económicas”.

El director general del Agua, José Sandoval, destacó la necesidad de cubrir un vacío legal que afecta de lleno a regiones como Murcia, donde existen infraestructuras “identificadas y conocidas, pero sin ejecutar”. Mencionó obras como la presa de la Rambla de Tabala o el colector norte del municipio de Murcia, fundamentales —dijo— para proteger vidas humanas. “Es importante introducir en la legislación el concepto de infraestructura como vehículo necesario para proteger la vida de las personas”, subrayó.

En la misma línea, el decano de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Alejandro Lázaro, insistió en que la propuesta apenas modifica el artículo 14 “en pinceladas”, pero supone un cambio sustancial: “Lo primero es poner las vidas de las personas, y eso no está en la ley”.

Los impulsores de la ILP defendieron que su propuesta busca el consenso de toda la sociedad civil y no responde a intereses ideológicos. Su objetivo, remarcaron, es situar a las personas en el centro de la planificación hidráulica en un contexto marcado por el cambio climático y la recurrencia de fenómenos extremos.

¿Cómo puedes firmar?

La ILP debe presentar al Congreso de los Diputados antes del 25 de febrero de 2026. Por lo tanto, es fundamental que todas las firmas sean recogidas y validadas antes de esa fecha. Los interesados en apoyar esta iniciativa lo pueden hacer en la web: ilpleydeaguas.com.

La iniciativa popular cuenta con el respaldo de destacados profesionales e instituciones de la Región de Murcia. Entre sus apoyos se encuentran Marcos Mateos, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia; Julio Pérez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia; Pedro de los Santos Jiménez, vicedecano del Grado en Ingeniería Civil y director del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM); Juan José Alonso, consejero delegado de Hidrogea; Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC); y José Juan González, presidente de la Asociación de Constructores de la Región de Murcia (ACOMUR).