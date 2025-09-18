Luz verde a la subida salarial del 0,5% a 65.000 empleados públicos de la Región de Murcia

El Consejo de Gobierno dio luz verde este jueves a la subida salarial del 0,5% a los empleados públicos de la Administración regional correspondiente al último tramo del incremento contemplado en el acuerdo de 2022 firmado entre el Gobierno central y las principales organizaciones sindicales. "Este aumento se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, se abonará en la nómina de octubre y beneficiará a más de 62.000 empleados públicos", anunció el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño.

El acuerdo, firmado en octubre de 2022, fijaba una subida fija del 8% entre los años 2022 y 2024, a la que se añadía un porcentaje del 1,5% condicionado a diversas variables como el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) o la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Para el año 2024, en concreto, el acuerdo contemplaba un incremento fijo del 2%, al que cabía sumar un aumento adicional del 0,5% que ahora se confirma, y que estaba condicionado a la evolución del IPC.

Ortuño recordó que, aunque el compromiso del Gobierno de España se rubricó hace tres años, no lo autorizó hasta el pasado mes de julio, "es decir, con muchos meses de retraso". Asimismo, destacó que, pese a ser un acuerdo que firmó el Gobierno de España, "como suele ser habitual, pagamos las comunidades autónomas".