La FP consolida su tirón y es la más demandada por las empresas murcianas

La FP sigue consolidándose como el nivel educativo que más demandan las empresas murcianas en sus ofertas de empleo. Frente a las titulaciones universitarias, que siguen descendiendo un año más, la Formación Profesional crece y ya protagoniza cerca de la mitad de las ofertas laborales en la Comunidad. Así lo pone de relieve el último informe 'Infoempleo Adecco 2024: Oferta y demanda de empleo en España. Empleabilidad y Formación Profesional', en el que la FP reafirma su peso como el nivel formativo más demandado por las compañías en el último año.

Dentro de la Formación Profesional, el Grado Superior es el que ha tenido mejor evolución en Murcia. Este es un requisito presente en el 29,92% de las ofertas, 6,13 puntos porcentuales más que hace un año. El Grado Medio de FP, en cambio, se ha reducido 4,03 puntos y queda presente en el 13,71% de las vacantes murcianas.

El boom de la FP en los últimos años ha hecho que la oferta de este tipo de titulaciones en la Región se dispare, tanto a través de entidades privadas como en el ámbito público. En este curso 2025-2026, por ejemplo, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha ofertado 46.800 plazas de este nivel educativo, lo que representa 3.300 plazas más que el año anterior, en las que se incluyen 35 nuevos ciclos (8 básicos, 18 medios, 8 superiores y 3 cursos de especialización).

El informe Adecco señala que la Formación Profesional (FP) en España se ha consolidado como una vía educativa plenamente alineada con las necesidades del mercado laboral. Según datos del Ministerio de Educación, en el curso 2024–2025, cerca de 1,2 millones de estudiantes eligieron esta alternativa formativa, lo que subraya su creciente relevancia en el sistema educativo nacional. Además, la FP es una pasarela directa al empleo: según datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de titulados de FP en 2024 fue del 72,7% para Grado Medio y del 79,5% para Grado Superior

En el caso de la Región de Murcia, aunque en 2022 se estancó la presencia de la Formación Profesional en las ofertas laborales, en los dos últimos años los titulados en ciclos formativos de FP han recuperado protagonismo, posicionándose de nuevo entre los perfiles más buscados por el tejido empresarial murciano, especialmente en sectores vinculados a la tecnología, la energía y la industria manufacturera.

En total, un 43,63% de las ofertas de trabajo analizadas que requieren un nivel de formación específico en la Región de Murcia buscan titulados en Formación Profesional. La demanda de estos perfiles en el mercado laboral regional ha aumentado 2,10 puntos respecto a 2023. El ascenso en el número de ofertas que requieren titulados en FP contrasta con la nueva caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (23,16%), que ha disminuido más de un punto porcentual en el último año.

Sin embargo, dentro de la FP el comportamiento no ha sido homogéneo. Así, los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de Grado Superior se han incrementado en la Región de Murcia 6,13 puntos, pasando a representar el 29,92% de las vacantes publicadas este último año. Sin embargo, las ofertas que requieren titulados en ciclos formativos de Grado Medio se han reducido 4,03 puntos, y pasan a suponer el 13,71% del total.

A nivel nacional, el comportamiento de la FP también sigue una senda muy positiva: su demanda aumenta cinco puntos respecto al año anterior y ya es una titulación requerida prácticamente en la mitad de las nuevas vacantes publicadas.

La directora de Servicio de Adecco, Julia Carpio, explica que "más allá de las cifras que avalan a esta formación, la FP aporta a los estudiantes un conjunto de competencias prácticas, técnicas y digitales altamente demandadas por las empresas, así como habilidades transversales como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la adaptación a entornos cambiantes. Esta combinación convierte a la FP en un itinerario formativo estratégico no solo para mejorar la empleabilidad de los futuros trabajadores sino también para impulsar la competitividad y la innovación de las empresas".

Comercial, profesión más demandada

A nivel nacional, el estudio 'Infoempleo Adecco 2024: Oferta y demanda de empleo en España. Empleabilidad y Formación Profesional' muestra que los grados que más ofertas de empleo han recibido son, igual que el año anterior, Administración y Gestión, a pesar de que experimenta la mayor caída interanual (6,29%; -2,44 p.p.,), Electricidad y Electrónica (4,50%; -1,57 p.p.), Fabricación Mecánica (2,61%; -0,79 p.p.) e Instalación y Mantenimiento (2,47%; -0,21 p.p.).

Servicios sigue siendo, por cuarto año consecutivo, el líder en la distribución sectorial de la oferta de empleo para FP, sin embargo, pierde cinco puntos y medio (la mayor reducción interanual) hasta el 18,38%. Por el contrario, el sector Industrial encabeza la mayor subida (+5,36 p.p.) y escala hasta la segunda posición con un 10,43% de las ofertas publicadas. Les sigue Construcción (6,65%; +3,06 p.p.), Metalurgia (6,56%; + 0,38 p.p.) y Transporte y logística (6,03%; +3,08 p.p.).

Además, Comercial se convierte este año en la profesión más demandada en las ofertas para Formación Profesional. No solo lidera el ranking con el 6,22% de las vacantes, sino que además, vive el mayor incremento porcentual del año (+3,22 puntos porcentuales). Al segundo lugar bajan lo Administrativos/as, a pesar de mantenerse en valores similares y agrupar el 5,99% de las ofertas.