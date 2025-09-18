Finaliza la III Semana Regional de la Fisioterapia con una gran acogida

La Semana Regional de la Fisioterapia celebró este año su tercera edición con un éxito rotundo. Del 4 al 12 de septiembre, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (CoFiRM), en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y el Servicio Municipal de Salud, organizó un completo programa de actividades bajo el lema ‘Contigo cuando + lo necesitas’.

Este año, la iniciativa ha puesto el foco en el envejecimiento saludable, acercando la fisioterapia a la ciudadanía como una herramienta clave para mantener la autonomía, prevenir dolencias y mejorar la calidad de vida a cualquier edad.

El 8 de septiembre, el Colegio de Fisioterapeutas celebró el Día Mundial de la Fisioterapia en uno de los stand en los Huertos del Malecón. Más de 200 visitantes se animaron a probar su ruleta de las fisiosorpresas. Para participar, bastó con contestar una breve encuesta sobre hábitos de fisioterapua y, a cambio, se llevaban un regalo asegurado.

El 9 y el 11 de septiembre se celebraron talleres gratuitos de hipopresivos, especialmente dirigidos a personas mayores. Cerca de 50 participantes disfrutaron de estas sesiones, que mostraron cómo la fisioterapia contribuye al cuidado del cuerpo y al bienestar en la vida diaria.

FisioFest: la gran fiesta final

El broche de oro de la semana llegó el viernes 12 con el FisioFest, una fiesta multitudinaria en el Auditorio Parque Fofó. Más de 700 personas, entre fisioterapeutas, familiares y amigos, disfrutaron de una tarde llena de actividades: juegos para niños, glitter bar, toro mecánico, globoflexia, photocall 360, además de palomitas, algodón de azúcar, comida y bebida para todos.

Las actividades recibieron el respaldo de las autoridades locales y autonómicas. / CoFiRM

La música corrió a cargo del grupo Stolen y del fisioterapeuta-dj Mariano Arques, que hicieron bailar a los asistentes hasta la medianoche. Además, gracias a la colaboración de varias empresas, se sortearon premios como una pistola de masaje, una máquina de presoterapia, packs de regalos y entradas para la Gala Imparables.

Apoyo institucional

El evento contó con la asistencia de representantes del ámbito sanitario y político, como Isabel Ayala, directora gerente del Servicio Murciano de Salud; Pilar Torres, concejala delegada de Salud del Ayuntamiento de Murcia; e Irene Marín, directora general de Atención Hospitalaria. También acudieron representantes de otros colegios profesionales sanitarios, como Sandra Navarro, vicepresidenta del Colegio de Enfermería, y Juan Paul Murcia, vicepresidente del Colegio de Terapeutas Ocupacionales.

El Colegio de Fisioterapeutas ha querido agradecer públicamente la colaboración de las empresas, así como la ayuda de los estudiantes voluntarios de la Universidad de Murcia y de la Universidad Católica San Antonio, cuya implicación fue fundamental para el éxito de la semana.

Con este balance tan positivo, la Semana Regional de la Fisioterapia se consolida como una cita imprescindible en la Región, mostrando que la fisioterapia es un pilar esencial para disfrutar de un envejecimiento activo y saludable.