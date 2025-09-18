Podemos exige a Miras un plan de 50 millones para climatizar hasta 600 centros educativos

La diputada regional de Podemos-IU-Alianza Verde, María Marín, ha reclamado este jueves al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la puesta en marcha de un plan de 50 millones de euros, el 0,7% del presupuesto regional, para climatizar hasta 600 centros educativos.

"Si López Miras y su consejero Víctor Marín no pueden ni siquiera garantizar que los niños y niñas pueden ir al cole con seguridad, podemos decir ya que estamos ante una región fallida", ha dicho Marín desde el colegio San Isidro, en Los Belones, "donde ayer se alcanzaron los 33 grados", por lo que la dirección ha decidido "enviar a los alumnos a casa a las 11.30 horas durante toda la semana".

Según la parlamentaria, "son las consecuencias del abandono de la educación pública por parte de López Miras y de su gobierno, que no es capaz ni siquiera de invertir un mínimo para que nuestros colegios e institutos tengan acondicionado en verano y calefacción en invierno".

A su juicio, se trata de un "ataque a un derecho fundamental como es la educación y también a la conciliación de las familias". "Si López Miras y su consejero Víctor Marín no pueden ni siquiera garantizar que los niños y niñas pueden ir al cole con seguridad, podemos decir ya que estamos ante una región fallida", ha dicho.

Por ello, desde Podemos han demandado "una vez más" un plan de inversiones en todos los centros públicos de la Región "para que este sea el último verano que se vive esta situación tercermundista".

Al respecto, Marín ha manifestado que "es una cuestión de prioridades y para Podemos esto es una prioridad absoluta".