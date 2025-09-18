El Gobierno regional se revuelve ante la propuesta de que las empresas murcianas también tengan que atender en catalán

Al Gobierno regional no le ha gustado nada la propuesta de los partidos independentistas de incluir en el proyecto de ley de atención al cliente la obligación a las empresas de más de 250 trabajadores y que facturen más 50 millones de euros de atender a la clientela en lenguas cooficiales. Esta medida afectaría a las empresas con base fuera de las comunidades bilingües, según señalaron fuentes de Junts.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, afirmó que se trata de una decisión que "ha vuelto a poner de manifiesto la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez".

Aunque el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se mostró partidario del "derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales", apartándose de la versión ofrecida por el partido separatista, la polémica ya estaba servida y desde la Región de Murcia no se fían. "Si algo hemos aprendido durante todos estos años es que cuando Puigdemont ordena, Pedro Sánchez obedece. Por eso le damos toda la credibilidad del mundo a que el Gobierno pueda obligar a empresas de Murcia, Badajoz o Logroño a atender en catalán a los clientes que se lo exijan", explicó Ortuño.

"Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para frenar esta medida que no tiene sentido y que, además, es de dudosa legalidad" Marcos Ortuño — Portavoz del Gobierno regional

Desde el Gobierno de la Región de Murcia rechazan "frontalmente esa imposición" y anuncian que la recurrirán "donde sea necesario" en caso de convertirse en realidad "porque supone un ataque directo a la libertad de empresa". "Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para frenar esta medida que no tiene sentido y que, además, es de dudosa legalidad", insistió.

"En la Región de Murcia, las empresas continuarán utilizando la lengua que manejamos todos aquí, el castellano, no la que les impongan Sánchez y Puigdemont", aseguró Ortuño, añadiendo que "bastante esfuerzo tienen que hacer todos los días para pagar impuestos y para mantenerse a flote en un entorno cada vez más difícil como para que ahora les añadan más obstáculos sin sentido".

El Gobierno regional estima que en la Región de Murcia se verían afectadas 220 empresas, que deberían sufrir "más burocracia y más costes".

Ortuño aprovechó para preguntarse "qué opina de todo esto el delegado de Sánchez en la Región", Francisco Lucas: "¿Qué le parece que los empresarios de aquí tengan que aprender catalán, así como otras lenguas cooficiales por exigencias del señor Puigdemont?".

"Indignación" en la Croem

La patronal murciana pone en duda que esta medida llegue a materializarse, pero no esconde que le produce "indignación". El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, manifestó este jueves que la postura del Gobierno de España es "antagónica" a las necesidades de las empresas.

"Necesitamos que se nos baje el coste salarial y el coste de producción y esto lo que viene es a incrementarlo. El empresario no entiende de política, entiende de trabajo y esto no sirve para nada. Esto es un mero postureo", señaló.