Las ejecuciones hipotecarias se disparan en la Región un 43,6% de abril a junio

La Región de Murcia ha registrado en el segundo trimestre del año un total de 204 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 43,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de las 204 ejecuciones sobre viviendas, 20 fueron sobre vivienda nueva y 184 sobre usada, mientras que, por titular, 190 fueron sobre personas físicas y 14 sobre personas jurídicas.En total, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 326 fincas, de las que 204 fueron viviendas, 8 solares, 45 rústicas y 69 de otro tipo.

En el ámbito nacional, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.902 en el segundo trimestre del año, cifra que es la más elevada en dos años y medio, desde el cuarto trimestre de 2022, y que supera en un 19,6% a la del trimestre anterior y en un 28,1% a la del mismo trimestre de 2024.

En el segundo trimestre se iniciaron 6.407 ejecuciones hipotecarias, un 15,8% más en tasa trimestral y un 14,9% más en la comparativa anual. De ellas, 6.058 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 349 a fincas rústicas (+6,1% trimestral y -2,5% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 16,5% en el trimestre y un 16,1% en comparación con el segundo trimestre de 2024. Dentro de las fincas urbanas, 4.133 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 20,5% más que en el trimestre anterior y un 27,8% más que en el segundo trimestre de 2024.

Personas físicas

De ellas, 3.522 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 20,2% superior a la del trimestre anterior y un 28,1% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas se incrementaron un 22,4% trimestral (+26% interanual), hasta las 611, mientras que las realizadas sobre solares se dispararon un 34,1% entre abril y junio (+123,5% interanual), hasta totalizar 228.

Asimismo, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos sumaron 1.697 en el segundo trimestre, un 5,9% más que en el trimestre anterior, pero un 9,8% menos que en igual trimestre de 2024.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el segundo trimestre, con un total de 948, seguida de Cataluña (820) y Comunidad Valenciana (782).

En el lado opuesto, con menos ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, se situaron La Rioja (18), Navarra (21) y Cantabria (26).