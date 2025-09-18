Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Tellado y López Miras abren el curso político del PPRM

Sigue el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia

El número 2 del Partido Popular a nivel nacional, Miguel Tellado, asiste este jueves al Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia (PPRM), acompañando al presidente de la formación, Fernando López Miras.

Junta Directiva Regional del PPRM

Se trata del primer gran acto de partido tras las vacaciones, por lo que se considera una apertura del curso político en el que se marcarán las líneas de trabajo de los próximos meses.

A este encuentro con el secretario de Organización del PP nacional, que se celebra en el Hotel Nelva de Murcia, están invitados todos los afiliados del PPRM.

