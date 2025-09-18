Política
En directo | Tellado y López Miras abren el curso político del PPRM
Sigue el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia
El número 2 del Partido Popular a nivel nacional, Miguel Tellado, asiste este jueves al Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia (PPRM), acompañando al presidente de la formación, Fernando López Miras.
Se trata del primer gran acto de partido tras las vacaciones, por lo que se considera una apertura del curso político en el que se marcarán las líneas de trabajo de los próximos meses.
A este encuentro con el secretario de Organización del PP nacional, que se celebra en el Hotel Nelva de Murcia, están invitados todos los afiliados del PPRM.
