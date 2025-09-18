Belluga se llena de ciclistas solidarios hasta la médula

La plaza del Cardenal Belluga de Murcia se llenó en la mañana de ayer de ciclistas solidarios para concienciar sobre la importancia de ser donante de médula con la campaña ‘UMEdula’, organizada por la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la colaboración del Centro Regional de Hemodonación, que también impulsó una jornada especial de donación de sangre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, en horario de mañana y tarde.

La Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma en la clasificación nacional de tasa de donantes de médula ósea por cada 100.000 habitantes, solo superada por Navarra y Extremadura, según explicó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, acompañado por el alcalde de Murcia, José Ballesta. En lo que va de año, la tasa de donantes registrados por cada 100.000 habitantes se sitúa en la Región en 1.741, según el Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

El titular de Salud recordó que "gracias a la solidaridad de los donantes, el Servicio Murciano de Salud ha realizado 2.805 trasplantes de médula desde que en 1991 se puso en marcha este programa. De ellos, 1.526 se han efectuado en el hospital Morales Meseguer y 1.279 en el Virgen de la Arrixaca".

Presentación de la campaña impulsada por la UME en Murcia. / Juan Carlos Caval

Pedreño agradeció a la UME "la organización de este encuentro solidario, que une deporte, concienciación y salud, organizado con motivo de la celebración del ‘Día Mundial del Donante de Médula Ósea’ el tercer sábado de septiembre para concienciar a la ciudadanía sobre este gesto que representa la única esperanza para muchas personas afectadas por leucemia y otras enfermedades de la sangre".

Requisitos para ser donante

Cualquier persona sana entre los 18 y 40 años puede ser donante de médula ósea y formar parte del registro, siempre que no padezca ninguna enfermedad que pueda ser transmitida al receptor ni que ponga en peligro su vida durante la donación. Los interesados pueden acudir al Centro Regional de Hemodonación o a cualquiera de las unidades móviles de donación de sangre.

En la mayoría de casos, la donación se realiza a partir de sangre periférica mediante un proceso sencillo, y el producto se administra al paciente de manera similar a una transfusión.