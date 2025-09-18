Antelo: “Con Vox, a los okupas una patada en el culo y fuera de manera inmediata”

“Con Vox, a los okupas una patada en el culo y fuera de manera inmediata y sin ningún tipo de mediación”. Así de contundente se ha mostrado el presidente regional del partido, José Ángel Antelo, que junto a la diputada regional María José Ruiz y el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Cartagena, ha mostrado su apoyo al vecino de Los Nietos, José Martín, "cuya vivienda lleva cuatro meses okupada por una inmigrante", señalan.

Antelo ha denunciado que “la okupación se ha convertido en un grave problema en la Región de Murcia. En España se defiende la propiedad privada y no vamos a permitir que las víctimas se conviertan en culpables, mientras los culpables son tratados como víctimas”.

En este sentido, ha señalado que “es una auténtica vergüenza y un escándalo, que cada vez haya más casas okupadas en nuestra tierra, que los propietarios tengan que pagar recibos como el IBI mientras pierden lo que es suyo, y que las administraciones públicas miren hacia otro lado. Si la administración no protege la propiedad privada, al menos los ayuntamientos deben dejar de pasar esos recibos a los afectados”.

Asimismo, el líder de Vox en la Región ha insistido en que “son los servicios sociales de las administraciones los que tienen que poner los recursos para las personas que realmente sean vulnerables, pero nunca a costa de la vivienda de cualquier particular que, con mucho esfuerzo, ha conseguido comprar, ya sea como vivienda principal, complemento de su pensión o una inversión para vivir más desahogadamente”.

Por su parte, el vecino afectado, José Martín, que se encuentra de baja por ansiedad y bajo tratamiento psiquiátrico a raíz de esta situación, ha manifestado: “Esta lucha no acaba cuando se vayan ustedes, empieza hoy. Me vendré todos los días a la puerta de mi vivienda a reivindicar lo que es mío”.

“Pido el apoyo de todos los vecinos de Los Nietos: hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera”, ha concluido.