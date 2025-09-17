VOX acusa a Marlaska de ocultar el impacto de la inmigración ilegal en la seguridad ciudadana

La diputada de VOX por Murcia, Lourdes Méndez, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “mentir deliberadamente y de haber hecho de la mentira y el odio su forma de Gobierno” al negar las consecuencias de la inmigración ilegal y descontrolada que sufre España.

Durante la defensa de una iniciativa registrada por VOX en el Congreso de los Diputados, Méndez ha recordado que las agresiones sexuales, según datos del partido, han aumentado un 275% desde 2017 y que el 37% de esos delitos los comete un 14% de la población, en referencia a la inmigración ilegal. “Miente cuando dice que la criminalidad no aumenta, miente cuando afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen controlado el fenómeno, cuando lo cierto es que están desbordados y cada vez hay menos efectivos en las zonas con mayor presión migratoria”, ha subrayado.

A renglón seguido, la diputada ha puesto como ejemplo Mazarrón, donde “antes había 14 agentes y ahora solo quedan 2 para cubrir patrullas”, o Baleares, donde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil denuncia que faltan más de 17.000 efectivos mientras el mar arroja los cuerpos de inmigrantes fallecidos en pateras.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno “nos llama inhumanos a quienes defendemos que las personas vengan de manera ordenada, que los menores no sean abandonados y que se garantice la unidad familiar”. Y ha recordado que VOX ha obligado al cierre del centro de menas de Santa Cruz en Murcia, porque las plazas para menores extranjeros no acompañados cuestan más del doble que una residencia para ancianos, mientras en España miles de mayores fallecen sin haber podido acceder a la Dependencia.

“¿Puede soportar este país la financiación que exige esta presión migratoria? ¡Evidentemente no!”, ha asegurado Méndez, recordando que entre 2015 y 2024 llegaron 3,2 millones de inmigrantes, mientras España mantenía 4 millones de desempleados.

Al hilo, la parlamentaria ha reprochado al ministro que acuse a VOX de inventar datos: “Que vaya a la Región de Murcia, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Almería o Cataluña y diga a los vecinos que viven una realidad paralela, que no pasa nada, que pueden dejar a sus hijas volver solas al colegio y que las agresiones sexuales no han aumentado. La realidad es que este gobierno y el bipartidismo están destruyendo nuestra seguridad, nuestra cultura y nuestra identidad porque odian lo que somos”.

Además, Méndez ha puesto como ejemplo la situación en Lorca, donde barrios como San Cristóbal o Los Ángeles han visto un cambio demográfico significativo. “En algunas zonas se ha expulsado a la población autóctona, en los colegios no queda un solo alumno español y en la ciudad ya hay más mezquitas que iglesias. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo mientras el Gobierno niega cualquier problema”, ha denunciado.

Finalmente, ha defendido una iniciativa que plantea cumplir la ley, evitar por todos los medios la inmigración ilegal, repatriar a quienes entren de forma ilegal —incluidos los menas—, condenar a las mafias que trafican con seres humanos y reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.