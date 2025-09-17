La Social Economy European Summit, una cita multitudinaria de la Economía Social

Hoy miércoles 17 de septiembre la Social Economy European Summit, la primera cumbre europea de la Economía Social, celebrará su jornada principal, en la que desarrollará su programa general. Acudirán representantes de organizaciones e instituciones de 27 países, como Alemania, Argelia, Austria, Egipto, Francia, Italia, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania… Entre ellos, ministros, viceministros y secretarios de Estado, así como miembros de la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Intergrupo de Economía Social, Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones y OCDE.

«Estamos en un momento clave en el que la Economía Social debe situarse en el centro de los debates estratégicos de la Unión Europea, concretando cómo debe potenciarse su papel en la reindustrialización, la transición ecológica y digital, el pilar europeo de derechos sociales y, sobre todo, el empleo de calidad en los territorios», informa Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe (SEE), que destaca la participación de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de la comisaria europea Roxana Minzatu, además vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, y Empleo de Calidad de la Comisión Europea.

Esta cumbre, organizada por SEE en colaboración con Ucomur en el auditorio Víctor Villegas, estará enmarcada en los actos de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025.

Completa jornada

La jornada se centrará en la implementación del SEAP (Plan de Acción para la Economía Social) y en su apertura (10:00 horas) contará con la participación de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia; Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social; José Ballesta, alcalde de Murcia; Maravillas Abadía, copresidenta del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General; y Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe.

El primer panel se celebrará bajo el título ‘Reseña de las acciones del PAES’, y entre otras personalidades contará con la participación de Ruth Paserman, directora general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.

‘Inversión en la Economía Social y los servicios de interés general’ será la temática del segundo panel, al que seguirá el dedicado a ‘Los estados miembros desarrollan su estrategia de Economía Social’, en el que participarla la vicepresidenta española Yolanda Díaz.

Como cierre, Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea ofrecerá las conclusiones de la jornada, junto a Díaz y a Pedreño. «La Economía Social es un pilar del ecosistema industrial europeo. Y en el contexto mundial es el momento de unir fuerzas, de defender y reforzar un modelo que pone en el centro a las personas, los territorios y la dignidad del trabajo», destaca el presidente de Social Economy Europe.

Otros actos

La agenda se verá reforzada con la organización, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la reunión del Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, con participación de los estados miembros y centrada en fomentar sus políticas a favor de la Economía Social.

También tendrán lugar otros eventos, como los III Premios Europeos de Economía Social; un taller centrado en el papel de la Economía Social en los países del sur del Mediterráneo; o la jornada ‘Mujeres y empresa’, organizada por Ucomur.

Mañana jueves 18 de septiembre se desarrollará un encuentro de todas las redes europeas de SEE, la asamblea de la Ensie y el Día de las Empresas de Inserción, que pondrá el foco en acelerar su potencial como herramienta eficaz para la inclusión laboral y la cohesión social.

El amplio programa de actividades cuenta con el apoyo y la participación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Parlamento Europeo, el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, así como de Cepes.

Unas 700 personas asistirán a los III Premios Europeos

Esta cumbre acogerá la entrega de los III Premios Europeos de la Economía Social, que hoy miércoles 17 de septiembre (18:45 horas) reunirá en el auditorio Víctor Villegas a unos 700 asistentes para celebrar los proyectos más innovadores e impactantes de entidades y gobiernos del sector continental.

Galardonados en la segunda edición de los Premios de la Economía Social Europea. / Ucomur

Estos galardones han anunciado ya a los nominados en sus diversas categorías, destacando una fuerte presencia de proyectos españoles: Innovación en WISES (Work Integration Social Enterprises): Formacio i Treball, Empresa d’Insercio SLU, y Taller Auria SCCL (España), y Triest Press CLG (Irlanda); Capacitación y Educación en SE: Passerelles et Compétences (Francia), İzmir Another School is Possible Education Cooperative (Turquía) y ANEL - Asociación de Empresas de Economía Social (España); Planes de acción de Economía Social de Calidad de los Gobiernos locales: el Service Public de Wallonie (Bélgica), Estrasburgo (Francia) y la Región de Murcia; Alojamiento: Sostre Cívic (España), WOGEBE (Alemania) y Community Land Trust Brussels (Bélgica); y Energía limpia: Brupower SC ES (Bélgica), Association des Centrales Villageoises (Francia) y Robin Powerhood (Austria).