El SMS intenta retener con nuevos contratos a los últimos MIR del covid

Los últimos médicos internos residentes (MIR) del covid finalizan la próxima semana su formación especializada en hospitales de la Región de Murcia, y antes de que estos hagan la maleta o reciban una oferta de otra comunidad autónoma, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ya ha lanzado una convocatoria de plazas dirigida explícitamente a ellos.

Estos profesionales forman un grupo de algo más de medio centenar y la mayoría de ellos pertenecen a especialidades quirúrgicas, las más largas, en las que este periodo de formación se ha extendido durante cinco años, según indican responsables sanitarios.

Concretamente, los MIR que terminan ahora se incorporaron a sus plazas en septiembre de 2020, en plena pandemia de covid, lo que obligó a retrasar unos meses el inicio de su periodo de residencia.

Entre los especialistas que finalizan su residencia en el SMS el próximo 24 de septiembre hay cardiólogos, cirujanos generales, cirujanos pediátricos, plásticos y maxilofaciales, así como médicos internos, intensivistas y neurocirujanos, urólogos, traumatólogos y oncólogos.

Plazas para los MIR que terminan Cardiología: 7

Cirugía General: 9

C. Pediátrica: 1

C. Plástica: 2

C. Maxilofacial: 3

Medicina Intensiva: 9

Neurocirugía: 1

Medicina Interna: 9

Urología: 5

Traumatología: 8

Oncología Médica: 2

Se trata de un abanico de profesionales que la Sanidad murciana no puede dejar escapar, ya que «todos ellos pertenecen a especialidades deficitarias», según reconoce la secretaria general del Sindicato Médico CESM, María José García Mateos.

Por ello, el pasado viernes el Servicio Murciano de Salud publicó una convocatoria de 56 plazas a ofertar en atención especializada, dirigidas precisamente a los facultativos sanitarios especialistas que terminan su periodo de residencia en septiembre de este año 2025. Entre los puestos ofertados hay, según ha podido comprobar La Opinión, plazas vacantes, contratos programas de un año, excedencias y maternidades, así como varios puestos con contratos de larga duración.

Desde la Consejería de Salud señalan que el SMS ofrecerá contrato a los MIR que terminan su formación a finales de septiembre, «de manera que los profesionales que se han formado en la Región de Murcia se queden ejerciendo en nuestra comunidad».

Bolsas extraordinarias

Para incorporar a los nuevos especialistas a la plantilla del Servicio Murciano de Salud, la Dirección General de Recursos Humanos también ha abierto las bolsas extraordinarias de las diferentes categorías para que los residentes puedan inscribirse ya.

Precisamente en estos días, desde el Sindicato de Médicos de la Región de Murcia se están organizando sesiones informativas en los hospitales dirigidas a los MIR que finalizan en septiembre para orientarles sobre el ámbito laboral en el nuevo periodo que comienzan, ya que deben conocer cómo funciona la bolsa de trabajo, las penalizaciones a las que se pueden enfrentar o las relaciones laborales que existen.

CESM afirma que la contratación MIR "se ha convertido en un mercado persa" entre comunidades

García Mateos explica que «todos los especialistas que terminan son de áreas deficitarias, lo que hace que haya muy pocos en España y que debamos intentar quedárnoslos como sea».

La secretaria general de CESM reconoce que en los últimos años «la contratación de MIR se ha convertido en un mercado persa, en el que las distintas comunidades pelean por intentar atraerlos con las mejores ofertas» y pone como ejemplo los casos de Albacete, Alicante o Madrid, «que se matan por intentar quedárselos, ya que falta gente en toda España».

Por ello, insiste en que es necesario que el SMS ofrezca contratos atractivos y de larga duración que permitan que estos profesionales sigan en la Región de Murcia.

El grueso terminó en julio

Este año 2025, el grueso de los médicos internos residentes que termina su formación lo hizo el pasado mes de julio, cuando finalizaron un total de 182. Dos meses antes, en mayo, lo hicieron cuatro, y en agosto terminaron dos más. Así, tras el grupo de medio centenar de MIR que acaban esta próxima semana, únicamente quedarán dos más, que lo harán en octubre, según la información facilitada por la Consejería de Salud.

El pasado mes de julio el SMS volvió a ofertar contrato a los residentes que terminaban su formación especializada, un proceso en el que logró retener al 79% de los profesionales, un total de 150. Estos facultativos especialistas fueron incluidos en el Plan Verano como refuerzo durante los meses estivales para cubrir las consultas de los compañeros que se encontraban de vacaciones. La especialidad más numerosa fue Medicina de Familia, con 73 plazas.