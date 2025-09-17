Sepor calienta motores para una nueva edición enfocada en la sostenibilidad

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) volverá a estar presente un año más en la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria de Lorca (Sepor), punto de encuentro nacional donde se dan a conocer los últimos avances y todas las novedades del sector.

Para esta edición los organizadores destacan que la feria estará centrada en la sostenibilidad, con un programa que expondrá "los últimos avances científicos y tecnológicos al respecto de la sostenibilidad, así como el papel fundamental que la misma juega al asegurar el futuro tanto del planeta como de los sectores implicados en el certamen", detallan desde la organización.

Con cerca del 90 por ciento de los expositores confirmados, será el centro de ferias y congresos Ifelor de Lorca del 27 al 30 de octubre el que acoja la edición de 2025 de este certamen.

Con el lema 'Somos sostenibles', "volverá a demostrar que el sector nacional es puntero en multitud de aspectos muy diversos”. “Así, “Sepor siempre es un referente en estos aspectos y pretendemos que lo siga siendo durante muchos años", explican desde el certamen.

La federación de cooperativas mantiene una colaboración estrecha con Sepor a lo largo de su trayectoria en los últimos 40 años desde su fundación. Como destacan desde Fecoam, "Sepor es un espacio imprescindible, que integra las últimas novedades técnicas del porcino, vacuno, caprino o aviar, así como a los consumidores finales" de la producción de las cooperativas que integran Fecoam.

Como una de las novedades, este año tendrá lugar en Sepor la primera edición de la nueva iniciativa promovida por el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino - i+Porc, 333 Academy y el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias - Cifea de Lorca y CRN de ganadería para la promoción del talento, el empleo y la formación.

Desde la organización remarcan que “el objetivo de la jornada es el de congregar en un mismo espacio a las empresas que generan el tejido productivo ganadero de la región con potenciales y futuros trabajadores del sector de diversos perfiles, fomentando así el contacto directo entre empresa y profesional, para la atracción de talento a un sector en continuo crecimiento y con oportunidades de desarrollo profesional a todos los niveles”.

La cita reunirá a las empresas productoras ganaderas de la Región de Murcia, comunidad educativa tanto de formación profesional como de universidad y al entorno asociativo de la zona, con colegios profesionales veterinarios y agrónomos y agrupaciones empresariales del sector.