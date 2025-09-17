Salud revacunará contra el neumococo a 150.000 mayores de 65 años de la Región

La Consejería de Salud espera que unos 150.000 mayores de 65 años pasen en las próximas semanas por la consulta de enfermería de sus centros de salud o consultorios para recibir la nueva vacuna que se ha adquirido para protegerlos frente al neumococo.

El objetivo de esta captación para revacunar a aquellos que ya recibieron el compuesto hace cinco años o más es aumentar su protección frente a la enfermedad, ya que el nuevo compuesto es más efectivo que el que se utilizaba hasta ahora.

Así lo ha indicado este miércoles el consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante la presentación de la nueva campaña de vacunación en el centro de salud Murcia Sur, del Área VII de Salud, donde el responsable autonómico ha anunciado que de esta forma la Región de Murcia se convierte en la primera autonomía en revacunar a este grupo de población con el nuevo compuesto, lo que nos mantiene como uno de los territorios “con uno de los calendarios vacúnales más amplios”.

El neumococo es un tipo de bacteria que se transmite a través del contacto con personas que están infectadas o con personas que no están enfermas pero que la portan en la parte posterior de su nariz. Los expertos indican que las infecciones neumocócicas pueden ser leves o graves, aunque entre las más comunes están las infecciones de oído, sinusitis, neumonías, sepsis y meningitis.

La revacunación que se ha iniciado va dirigida a personas de 65 años o más que recibieron la vacuna anteriormente disponible hace cinco años o más, así como aquellos menores de 65 años que pertenezcan a grupos de riesgo.

La nueva vacuna conjugada contra el neumococo de 20 serotipos es más efectiva que la anterior polisacárida de 23 serotipos, según destaca el consejero de Salud, ya que ofrece una mayor protección a los receptores.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante la presentación de la nueva campaña de vacunación del neumococo / L.O.

Por ello, desde el Servicio de Vacunas se ha iniciado la captación de los mayores que deberían recibirla y que suponen unas 150.000 personas de la Región, el 10% de la población. “En estas personas el neumococo genera una mayor morbimirtalidad, de ahí la importancia de que los grupos de riesgo se vacunen”, insiste Pedreño.

El objetivo es que al menos el 75% de este grupo reciba la nueva vacuna, ya que "ésta es el mejor medicamento que existe”, al tiempo que la Consejería hace un llamamiento para que también se inmunicen los trabajadores sanitarios, quienes están en contacto con población enferma, y “entre quienes la vacunación sigue siendo baja”.

“A mi edad una neumonía son palabras mayores”

Miguel Doval, un usuario del centro de salud Murcia Sur de 75 años, ha sido de los primeros en recibir este miércoles la nueva vacuna contra el neumococo. Este vecino de Murcia ya había recibido dos dosis anteriormente y esta sería la última, “me tocaba renovar”, según comenta.

Preguntado por si tenía claro que quería recibirla, explica que “conviene estar vacunado para no tener problemas como una neumonía, que a mi edad son palabras mayores”. Por lo que insiste en recomendar la vacuna a toda la población.