SANIDAD
Protesta en la Arrixaca para reclamar al ministerio mejoras en el Estatuto Marco
Trabajadores del SMS demandan cambios en la nueva ley para "acabar con años de recortes, precariedad y discriminación"
L.O.
Trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS) se han manifestado este miércoles a las puertas del Hospital Virgen de la Arrixaca para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un "Estatuto marco que beneficie a todo el personal".
Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), los manifestantes han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple todos los cambios necesarios para acabar con "años de recortes, precariedad y discriminación".
Los sindicatos convocantes han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley "incompleta, parcial e interesada" que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.
El próximo 1 de octubre, trabajadores de todo el Estado volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.
