Un programa de ayudas del INFO crea más de 2.000 empleos en 8 años

El programa Inversiones Productivas, impulsado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), ha creado desde su comienzo, en el año 2017, un total de 2.046 puestos de trabajo, según fuentes de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

El objeto del programa es fomentar los proyectos de inversión en activos materiales relacionados con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de un negocio existente, la diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no producía o una transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento.

Para ello, la iniciativa contempla dos líneas de ayudas, una de ellas dotada con 4.500.000 euros y destinada a pymes societarias; y la otra con 500.000 euros, dirigida a autónomos y comunidades de bienes. La ayuda consiste en una subvención a fondo perdido con una intensidad máxima sobre los costes elegibles del 50% para pequeñas empresas y del 40% para medianas empresas, con un importe máximo por beneficiario de 50.000 euros.

Bajo el paraguas de las líneas de ayuda relativas a las distintas convocatorias de los ejercicios 2017-2025 se han aprobado un total de 685 expedientes por valor de 50,96 millones de euros, capaces de generar proyectos de inversión cuantificados en 154,82 millones de euros, así como la creación de los 2.046 nuevos puestos de trabajo citados anteriormente. De esta forma, desde el Gobierno regional concluyen que «por cada euro de ayuda concedido a las empresas regionales se generan más de 3 euros de inversión en la mejora de la competitividad de la economía regional».

"Impacto real en la economía" Para el consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, el programa Inversiones Productivas es un ejemplo de que el Gobierno regional sigue «reforzando el compromiso con nuestro tejido empresarial, apoyando con hechos la inversión productiva de pymes y autónomos». Recuerda que solo en la última convocatoria se han movilizado cerca de 14 millones de euros en inversión «y generado más de 300 nuevos empleos en sectores estratégicos para la Región como el mueble, la alimentación o la transformación metálica». La titular de Empresa afirma que este programa, que ha aprobado ya cerca de 700 proyectos desde su inicio, «es una de las principales herramientas para impulsar la modernización y competitividad» de las empresas de la Región de Murcia. «Por cada euro de ayuda pública, conseguimos más de tres euros en inversión privada, lo que demuestra su impacto real en la economía regional», concluyó López Aragón.

La última convocatoria salió el 26 de marzo de este año y estuvo abierta hasta el 25 de mayo. Se presentaron de forma conjunta un total de 196 expedientes de ayuda, aprobándose 103 expedientes que agotaron el presupuesto de 5 millones de euros, generando inversiones por valor de 13,929 millones, así como la creación de 305 nuevos puestos de trabajo. Desde la Consejería de Empresa señalan que por cada euro de ayuda concedido a las empresas regionales en 2025 a través de este programa se generan 2,8 euros de inversión.

El mueble, el más favorecido

De forma individual, la convocatoria relativa a pymes aprobó este año 93 expedientes, de los 180 presentados, que generarán un total de 13,02 millones de euros en inversiones privadas gracias a la concesión de 4,6 millones de euros de ayudas, permitiendo la creación de 296 nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, mediante el Programa para Autónomos y Sociedades de Bienes se han aprobado 10 expedientes de ayuda de los 16 presentados, obteniendo 374.960 euros en ayudas que generarán 908.927 euros en inversiones y crearán 9 nuevos puestos de trabajo.

En un análisis sectorial, atendiendo a las actividades empresariales, desde Empresa, Empleo y Economía Social destacan que las empresas dedicadas a la fabricación de muebles han sido las más favorecidas, puesto que obtuvieron subvenciones por valor de 900.000 euros, lo que movilizará una inversión que supera los 2,4 millones de euros. En segundo lugar, el sector alimentario sumó este año 16 expedientes de ayuda aprobados con una subvención de 788.000 euros que movilizarán una inversión de 2 millones de euros. Por otro lado, las actividades de fabricación de productos metálicos han recibido un total de 462.000 euros de ayuda en 10 expedientes aprobados, que generarán inversiones por valor de 1,2 millones de euros. Para el Gobierno regional, esto demuestra que los proyectos aprobados se enmarcan en ámbitos estratégicos para la Región.

Un éxito desde 2017

El INFO lanzó por primera vez este programa en 2017 y, tras el éxito de la convocatoria, se convirtió en una de las líneas más importantes de apoyo financiero a las inversiones para mejora de la competitividad del tejido productivo regional.

Las cifras La nueva convocatoria, como la anterior, tiene un presupuesto total de 5 millones de euros

de euros Cada beneficiario de las ayudas del programa de Inversiones Productivas podrá obtener un importe máximo de 50.000 euros

En diciembre de 2020 con el objeto de contribuir a paliar los efectos en la actividad económica y laboral provocados por el covid, se lanzó una convocatoria de ayudas para el desarrollo de inversiones productivas y tecnológicas tendentes a la modernización, aumento de la competitividad empresarial y consolidación de empleo de las empresas de la Región en el marco de la crisis sanitaria. Esa convocatoria contó con un presupuesto de 3 millones de euros.

Fue en 2023 cuando el INFO puso en marcha el programa de inversiones productivas para apoyar de forma directa a autónomos y comunidades de bienes. Hasta entonces, era solo para pymes.

Estas ayudas están financiadas hasta en un 60 % con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).