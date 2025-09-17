El Gobierno regional y las organizaciones agrarias advierten que el futuro del campo murciano "está en juego"

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y los responsables de las organizaciones agrarias COAG, ASAJA, UPA y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), han firmado en el Palacio de San Esteban un manifiesto conjunto para reclamar que el futuro Marco Financiero Plurianual de la UE y la Política Agraria Común posterior a 2027 “reconozcan y protejan la singularidad del sector agrario de la Región de Murcia”.

López Miras subrayó que "el futuro del campo está en juego" y agregó que el acuerdo firmado "tiene un objetivo claro: decirle a Europa que la viabilidad de la agricultura depende de una PAC que dé respuesta de verdad a las necesidades de los agricultores".

Entre otras prioridades, el texto subraya la necesidad de que la PAC destine financiación suficiente adaptada a la inflación y apueste por ejes clave para la Región, como medidas para el relevo generacional o una hoja de ruta en materia de agua.

Por su parte, Pascual Hortelano, miembro del Consejo Rector de Fecoam y responsable sectorial de fruta de hueso, el cual asistió a la firma como representante de la federación, afirma que es necesario mantener las partidas presupuestarias asignadas al sector primario, al menos como están en estos momentos, ya que "no podemos permitir ningún recorte".

Hortelano asimismo indica que "los agricultores de la Región de Murcia se juegan muchísimo", calificando como "brutales" los efectos de la reforma para el futuro del sector agro si finalmente se ratifica en las condiciones que se plantean en estos momentos por la Comisión Europea.

La firma del documento por parte de la CARM y las organizaciones agrarias se produce después de que la Comisión Europea presentara el pasado mes de julio la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y de la reforma de la Política Agraria Común, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y trae consigo importantes recortes.

El acuerdo suscrito fija un conjunto de prioridades que Gobierno regional y sector agrario consideran esenciales para la futura PAC, y el cual será enviado al Gobierno de España.

El nuevo marco financiero y normativo debe garantizar que la PAC siga siendo una política clave para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad territorial y la economía de la Región de Murcia, destaca el documento.