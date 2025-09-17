Expertos de más de 10 países debatirán sobre la Economía Social en el Mediterráneo Sur

Argelia, Turquía, Túnez, Palestina, Marruecos, Mauritania, Líbano, Jordania, Egipto… Expertos de estos y otros países participarán en el ‘Taller práctico sobre Economía Social en el Mediterráneo Sur’, que organizará el 17 y el 18 de septiembre el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) en colaboración con Cepes y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Además, entre otras instituciones, estarán presentes la Fundación Europea de Formación, el Centro de Formación de la OIT en Italia o la Red Euro-Mediterránea de Centros de Institutos de Ciencias Económicas.

Este taller práctico reunirá a las principales partes interesadas del sur del Mediterráneo para validar y enriquecer las conclusiones preliminares del informe ‘Evaluación de las necesidades de la Economía Social en el sur del Mediterráneo’, elaborado por el IEMed. «Será un espacio de trabajo práctico para debatir los principales retos identificados en el informe y desarrollar conjuntamente prioridades concretas y viables para fortalecer la Economía Social como respuesta estratégica a los retos económicos, sociales y medioambientales», señala Pedreño.