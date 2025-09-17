Un encuentro de referencias femeninas en la Economía Social

‘Mujeres y empresa’ será el nombre de la jornada que tendrá lugar este viernes 19 de septiembre en el auditorio Víctor Villegas. Organizada por la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur), con el apoyo de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Business Women RM y la cooperativa EgaleCo Lab, propondrá reflexionar sobre el aporte de las mujeres a la transformación del modelo económico, avanzar hacia la igualdad real en el tejido empresarial y consolidar alianzas que impulsen un desarrollo económico con justicia social y perspectiva de género.

Entre sus objetivos destaca la generación de un espacio de diálogo entre la economía convencional y la Economía Social, y el impulso de alianzas entre organizaciones, instituciones públicas y mujeres referentes. También se buscará el refuerzo de la presencia de mujeres en los espacios de decisión económicos, incluida la Economía Social, y la visibilización del liderazgo femenino.

El programa reunirá a representantes de las principales organizaciones del tejido económico y de la Economía Social, junto a instituciones públicas europeas, nacionales y regionales vinculadas al cooperativismo, el emprendimiento y el empleo. Mujeres referentes de distintos sectores compartirán experiencias, retos y propuestas a través de tres mesas de diálogo y una ponencia central, abiertas a todo el público.

En esta jornada participarán, entre otras personas, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y la presidenta del Intergrupo de Economía Social en el Parlamento Europeo, Maravillas Abadía.