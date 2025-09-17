Las empresas de inserción se darán cita en Murcia en su jornada nacional

Murcia también será la sede este jueves 18 de septiembre en el Víctor Villegas de la jornada nacional del día de las empresas de inserción. La cita, organizada por Crysalia y Faedei, reunirá a expertos, representantes institucionales y profesionales del sector para poner en valor el papel de las empresas de inserción como motor de inclusión social y herramienta clave en el desarrollo de la Economía Social.

La jornada incluye ponencias como ‘Las empresas de inserción desde la visión europea: futuro, normativas y oportunidades’, a cargo de Patrizia Bussi, vicepresidenta de Social Economy Europe; y ‘La contratación pública responsable como palanca para el crecimiento del modelo de empresas de inserción’, impartida por Javier Merino y Aida Guillamón.

El programa también ofrecerá una mesa redonda sobre el presente y futuro de las empresas de inserción en la economía social, y una presentación de datos clave sobre el impacto de estas entidades. La clausura institucional correrá a cargo de Jaime Iglesias, Comisionado Especial para la Economía Social, y Antoni Aguiló, presidente de Faedei.

«Este evento subrayará el compromiso de las instituciones públicas y del sector privado con la Economía Social, reconociendo el importante rol de las empresas de inserción en la creación de empleo de calidad y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva», señalan desde la organización.