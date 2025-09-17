Yolanda Díaz clama en Murcia por "una Europa más social" que reduzca su dependencia de "China y Washington"

La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió este miércoles en Murcia el valor de la economía social durante su participación en la I Cumbre Europea de la Economía Social, celebrada en el Auditorio Víctor Villegas. Rodeada de sus homólogos de varios países europeos como Francia y Polonia, criticó al Gobierno de los 27 por el "enorme error" que supone "seguir recortando en economía social".

"No hay Europa social sin economía social en el centro", subrayó la ministra, que reclamó a las autoridades comunitarias que sigan la línea marcada por los exprimeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, que demandan a la Unión Europea un cambio en el modelo productivo para mejorar la competitividad, al tiempo —añadió Díaz— que reducen la "dependencia de China y Washington".

Asimismo, reclamó al resto de ministerios del Gobierno de España "que se impliquen" con la economía social para hacerla "más transversal". "No toda la gobernanza se hace igual en todos los ministerios", lamentó, recordando que las empresas de este sector se quejan de que "se las trata como oenegés" cuando no lo son. "Son empresas sólidas y robustas que generan centenares de miles de puestos de trabajo", añadió.

Por otra parte, la ministra señaló que otros de los problemas a los que se enfrenta la economía social son la falta de financiación y las mejorables estadísticas que evalúan la acción de este tipo de organizaciones, que engloban cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones, empresas de inserción y centros especiales de empleo.

Durante una mesa redonda en la que participaron los responsables de economía social de Francia, Bulgaria, Polonia, Chipre, Rumanía y España, Díaz sacó pecho por el "gran éxito" cosechado por su Ministerio en esta materia. Por ejemplo, destacó que, de los 2.800 millones de euros dedicados a desarrollar la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, ya se ha ejecutado más del 90%.

Dentro de esta estrategia, se pretende crear un 'hub' de vanguardia del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para generar un espacio de trabajo a nivel intergubernamental de promoción de marcos legales y ecosistemas favorables para la economía social.

También subrayó que se haya añadido el nombre "economía social" en el Ministerio de Trabajo, así como que se haya creado una Secretaría de Estado propia. "Lo institucional importa", dijo.

