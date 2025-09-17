Las cooperativas agroalimentarias califican la propuesta de la Comisión Europea como “decepcionante”

La presidencia de Cooperativas Agro-alimentarias de España, encabezada por Ángel Villafranca y su director general, Gabriel Trenzado, y de la cual forma parte Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), junto con los presidentes de las federaciones andaluza, Fulgencio Torres; valenciana, con Cirilo Arnandis; y la balear, Jerónima Bonafé, han mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, (MAPA), Luis Planas, con el fin de trasladarle la posición de las cooperativas españolas con respecto a las propuestas de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y el futuro de la PAC.

En este sentido, las cooperativas agroalimentarias señalan que el nuevo marco planteado por esta institución europea es "decepcionante". Así, enumeran una serie de razones como la renacionalización de la PAC, la cual deja en manos de los Estados miembros la definición de políticas comunitarias, debilitando así el mercado único.

También el recorte presupuestario del 20 por ciento, pese al aumento del gasto global, el cual resta competitividad y limita las inversiones necesarias en sostenibilidad, innovación y relevo generacional. A lo que se suma la falta de transparencia y consulta, con una pérdida del papel del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de Agricultura. Asimismo, para Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Comisión Europea pone en riesgo la seguridad alimentaria europea, al romper con el mandato del Tratado de la UE de garantizar la producción de alimentos asequibles y de calidad.

Ángel Villafranca, presidente de las cooperativas españolas, destaca que "la propuesta presentada por la Comisión no está a la altura del momento histórico. Frente a un mundo en transformación, Europa necesita una PAC fuerte, integrada y con visión de futuro. Las propuestas de la Comisión van en dirección contraria y ponen en riesgo la cohesión europea, la competitividad del sector y el futuro de las zonas rurales".

Desde Fecoam señalan igualmente que la nueva PAC debe apostar de manera decidida por una hoja de ruta en materia hídrica, que dé respuesta a áreas de la Unión Europea como la Región de Murcia, dotando de seguridad a agricultores y ganaderos para que estos puedan desarrollar su actividad con garantías.

Las cooperativas murcianas junto con las del resto del país trabajarán con los legisladores europeos para rectificar el rumbo y defender una PAC robusta, que garantice el futuro del sector productor europeo y de las cooperativas como motor de desarrollo territorial, económico y social.