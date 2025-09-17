Convocan una concentración universitaria en Murcia en repulsa por el genocidio en Palestina

El NODO de la Universidad de Murcia de la RUxP (Red Universitaria por Palestina) ha convocado para el próximo viernes una concentración universitaria en repulsa por el genocidio en Palestina. El acto se celebrará en una jornada no lectiva, ya que ese día se celebra la inauguración del curso académico de las universidades públicas de la Región. La protesta tendrá lugar a las once de la mañana en la plaza de la Universidad, junto a la fachada exterior de la Facultad de Letras, y llevará por lema “No es normal comenzar con normalidad”.

Invitan a asistir vestidos de negro

“¿Podemos enseñar, aprender, investigar, hacer ciencia alimentando la falsa creencia de que lo académico puede ser neutral? Sabemos que no. No podemos enseñar ni aprender sin situar nuestras enseñanzas y aprendizajes, sin contextualizarlas en el mundo en que vivimos, porque todo conocimiento tiene que ser ético. La universidad siempre debe estar en diálogo con el mundo, aprendiendo y enseñando en conexión con la sociedad a la que debemos nuestro ser”, han indicado el NODO de la Universidad de Murcia de la RUxP a través de un comunicado enviado a la comunidad universitaria, a la que invitan a asistir a la concentración vestidos de negro.

“No es normal comenzar el curso con normalidad. Este viernes tenemos la oportunidad de recordar a las personas asesinadas, solidarizarnos con el sufrimiento y resiliencia del pueblo palestino, denunciar el escolasticidio y la aniquilación de toda la comunidad educativa, y reclamar un alto el fuego definitivo para que no muera ningún ser humano más”, han añadido.

“Nuestras instituciones han de ser referentes de la defensa de los valores universales de conocimiento, verdad y justicia. Nuestro compromiso con los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos nos obliga a no admitir lo inadmisible, a no normalizar este genocidio. Por dignidad, por justicia y porque no queremos que el silencio nos haga cómplices, alcemos la voz reclamando el respeto al Derecho Internacional que ha de velar por los derechos humanos”, manifiestan en la convocatoria.