El Colegio de Dentistas de Murcia lleva a juicio a un protésico por intrusismo

El Juzgado de lo Penal número dos de Murcia ha dictado sentencia firme por la que se condena a un protésico dental a la pena de seis meses multa (cuota diaria de tres euros) y a la responsabilidad civil de 8.000 euros por los daños y perjuicios causados a la víctima a quien realizó un tratamiento bucodental a pesar de carecer de la titulación de dentista.

El procedimiento se inició a instancias del Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia a consecuencia de la reclamación que presentó una paciente que acudió a la clínica dental de la que el condenado era dueño, y extralimitándose en sus funciones realizó entre los años 2008 y 2016 diferentes actos clínicos a la paciente a pesar de carecer de la titulación necesaria para ello, ocasionándole diferentes daños y perjuicios.

Tras seguirse el procedimiento por todos sus trámites en el Juzgado de Instrucción de Yecla, finalmente el pasado 20 de junio se celebró el juicio en el Juzgado penal nº 2 de Murcia, en el que se dictó sentencia de conformidad.

Este procedimiento se ha desarrollado dentro del marco en la actuación que el Colegio de Dentistas viene realizando desde sus orígenes, reclamando un cambio normativo que establezca que la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las clínicas dentales correspondan a socios profesionales dentistas. Desde la institución lamentan que este tipo de delitos no encuentren en el Código Penal la respuesta que merecen ya que se consideran claramente insuficientes las penas previstas en la legislación vigente.

Caballero: "Las penas por intrusismo son ridículas"

De este modo, «podrían evitarse actuaciones en contra de la protección de la salud por parte de quienes buscan hacer negocio en el sector y obtener beneficios sin atender a la ética deontológica», señala Pedro Caballero, presidente de la institución.

La entidad colegial reivindica, asimismo, el endurecimiento de las penas mediante un tipo agravado para el intrusismo asociado a las profesiones sanitarias puesto que, según señala Caballero, «la comisión de este delito, mientras la norma no cambie, seguirá siendo provechosa para los intrusos e, incluso, los animará a reincidir». «Consideramos –añade– que siendo la Odontología una profesión sanitaria y pudiendo ponerse en riesgo la salud e incluso la vida de las personas, las penas por intrusismo son realmente ridículas».

El delito de intrusismo sólo impone pena de cárcel cuando el acusado se atribuye públicamente la cualidad de profesional mediante el uso de un título que no posee. Sin embargo, el hecho de ejercer las funciones propias de la profesión de dentista sin estar titulado para ello está penado con multas de seis a doce meses.