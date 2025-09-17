Coato incrementa un 9% su producción de uva y verdura

La sociedad cooperativa de comercialización agraria Coato, ubicada en Totana, en el corazón del Valle del Guadalentín, cuenta con más de 10.000 hectáreas de las cuales más de dos terceras partes están destinadas a agricultura ecológica y agricultura certificada.

Además de distintas variedades de uva roja, blanca y negra, cuenta entre sus cultivos con col picuda y picuda morada, brócoli convencional y ecológico, brócoli morado, lechuga iceberg y, como novedad, la introducción de la variedad burgundy. Asimismo, cuentan con almendra, aceite, pimentón y miel, productos que se pueden encontrar en su tienda gourmet, junto con gasolinera y tienda de suministros.

Para la entidad asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), "la nuestra es una cooperativa con una amplia trayectoria iniciada en el año 1979", por lo que son 46 años trabajando con agricultores y productores de la zona, "algunos de ellos desde el inicio de la actividad en la cooperativa", destacan.

Una de las variedades de uva de la cooperativa totanera. / Fecoam

Crecimiento

"Afortunadamente, podemos considerar que Coato sigue el camino de crecimiento de forma continuada año tras año, como en esta campaña 2024-2025, donde tanto en el sector de la verdura como en la uva hemos experimentado un crecimiento del 9 por ciento con respecto al año anterior, lo que supone un hito tal y como está la situación del sector hortícola en nuestra Región", insisten desde la entidad.

Respecto a la evolución del mercado y los precios, señalan que "en esta campaña pasada de invierno con la verdura se han dado semanas donde los precios no han acompañado a las expectativas que esperaban nuestros agricultores". A juicio de Coato, son varios los factores en el sector hortícola "que cada año nos ponen retos más difíciles en nuestro trabajo para la obtención de productos con los adecuados niveles de calidad".

Retos del sector

Desde la cooperativa señalan como principales escollos el cambio climático y los fenómenos atfosméficos extremos, el agotamiento de los terrenos, la subida de precios en material auxiliar y en insumos para los cultivos, pero, sobre todo, "el gran problema del agua", presente de manera permanente campaña tras campaña.

En este sentido, desde Fecoam insisten en que el agua sigue preocupando a todos los agricultores y ganaderos. Para la federación de cooperativas regional, la "incertidumbre" instalada en la Región de Murcia de no tener garantizados los recursos necesarios para mantener las producciones, unida a sequía, "hace necesario seguir reclamando la seguridad hídrica que necesitamos, para que este sector estratégico como es el agro pueda seguir produciendo".

Diferentes variedades de uva de la cooperativa totanera. / Fecoam

Asimismo, el cambio climático "es todo un reto para nosotros, dado que es más que evidente que a todos nos afecta". Explican que "este año tuvimos lluvias durante el mes de marzo perjudicando las plantaciones de lechugas y brócoli, aunque por fortuna en nuestros parrales no tuvimos daños". Si bien hubo importantes lluvias en mayo, "se reaccionó a tiempo y gracias al trabajo de nuestros técnicos y agricultores pudimos controlar los posibles problemas fúngicos por exceso de humedad".

Todos estos factores sumados hacen que en la cooperativa totanera "estemos siempre pendientes de los costes", comunicándolo de manera clara para que llegue a todos nuestros clientes, "aunque muchas veces nos sentimos poco comprendidos".

Presencia internacional

Coato contará en Fruit Attraction 2025, la feria internacional más importante del sector que se celebrará en Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre, con un stand de 32 metros cuadrados donde mostrarán todos estos productos, "atendiendo un año más a todos nuestros clientes, amigos y visitantes que pasen por nuestro espacio para interesarse por nuestra producción o simplemente para saludar".

Instalaciones actuales de la firma en Totana. / Fecoam

Un equipo permanente de tres personas del departamento comercial estará durante todo el evento en el pabellón 07 stand 7D17, en el que tanto responsables de la firma como trabajadores de otros departamentos "cerrarán acuerdos, recabarán información de las novedades del sector", y en definitiva, "impulsar la presencia de Coato en este punto de encuentro mundial como es Fruit Attraction, reforzando relaciones existentes, realizando nuevos contactos y adquiriendo y actualizando conocimientos".

Motor de empleo

La cooperativa continúa siendo pieza clave en lo referente a la generación de empleo a través de sus diferentes explotaciones. Como señalan desde la entidad, "desde el inicio de la campaña de invierno con la verdura en octubre del año pasado tuvimos que aumentar la plantilla del personal tanto en campo como en almacén", debido al crecimiento en las plantaciones. La gran mayoría de los cultivos de Coato de verdura, uva y pimentón están ubicado en el Valle del Guadalentín, aunque también cuentan con explotaciones de almendros y olivos que abarcan zonas de Alicante, Albacete, Almería, Granada, Jaén y Murcia.