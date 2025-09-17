Campos de Jumilla lidera la exportación de la DOP Pera de Jumilla a pesar del pedrisco

La cooperativa Campos de Jumilla, firma asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), cumplirá 40 años desde su fundación el próximo 2026. Instaurada en 1.986, cuenta en la actualidad con más de 70 socios que trabajan cultivos que van desde el melocotón rojo y amarillo, hasta la nectarina, paraguayo y albaricoque, pero, sobre todo, destaca la producción de la variedad Ercolini, protegida por la Denominación de Origen (DOP) Pera de Jumilla.

Las especiales características de la ubicación de su producción, en la comarca del Altiplano de la Región de Murcia, hacen que tenga unas características únicas. Así, tal y como explica Juan José Arenas, director comercial de la entidad, "la pera Ercolini se caracteriza por su color amarillo sobre fondo verde y con la característica chapa rojiza en su cara soleada", una variedad que la hace diferente a otras zonas de producción del territorio nacional.a la que se produce en otras zonas como Lérida o Extremadura".

Tal y como destacan desde la DOP, "es una pera muy dulce con una pulpa blanca y jugosa, con un excelente sabor". La cooperativa Campos de Jumilla es la principal productora de la DOP, con el 60 por ciento de su producción, lo que la convierte en la mayor productora de España y Europa de pera Ercolini.

La cooperativa es la principal productora de la DOP Pera de Jumilla. / Fecoam

Una campaña "anómala"

Como resalta Juan José Arenas, este año hemos tenido una campaña "anómala", con temperaturas en primavera algo más suaves, para con posterioridad sufrir el pedrisco en el mes de mayo, estresando mucho los árboles y frenando la evolución del fruto. Esto unido a que durante el mes de julio volvieron las altas temperaturas, "aceleró la maduración y provocó una producción tanto en volumen como en calibre menor de lo deseado".

En mayo de este año se produjo un episodio de pedrisco en la comarca del Altiplano, en la que la tormenta afectó de manera significativa a las principales zonas agrícolas del municipio de Jumilla, ocasionando múltiples daños. De hecho, las áreas más afectadas coinciden con las zonas principales donde se cultiva pera. En algunas explotaciones los árboles perdieron casi todas sus hojas y presentaron daños severos en la madera. En el caso del fruto, el pedrisco también ocasionó heridas, golpes directos, marcas superficiales y daños en el pedúnculo.

Las estimaciones que desde la federación de cooperativas se han realizado indican que estos daños no solo afectarán a la cosecha de este año, sino que también plantean riesgos para la salud de las estructuras de los árboles, y por tanto, para la continuidad del cultivo. Este acontecimiento dejó prácticamente la totalidad de la pera Ercolini marcada por granizo en mayor o en menor intensidad. Como consecuencia de estos episodios climatológicos, la producción se ha visto reducida en más del 40 por ciento con respecto a la campaña anterior.

En este sentido, tal y como señala Arenas, "hay zonas donde los agricultores perdieron el 100 por cien de la cosecha, y en otras se llegó desde el 40 por ciento hasta el 70 por ciento". Los episodios de granizo y pedrisco llevan el riesgo añadido de la aparición de plagas, las cuales aprovechan el daño en el fruto para alimentarse a través de esas heridas que presenta, dañándolo aún más, indica el director comercial de la cooperativa.

"Este episodio climatológico cambió todo el rumbo de la producción y de la comercialización", señala Arenas, por lo que "prácticamente el 40 por ciento ha ido directamente a industria", para zumos y mermeladas, por ejemplo.

En total, se estima que la producción de esta variedad en la Región de Murcia alcance las 11.000 toneladas, de las cuales 2.000 salen directamente de los socios de Campos de Jumilla. Una reducción en total de más de 8.000 toneladas con respecto a la campaña anterior.

La entidad jumillana está presente en numerosas ferias internacionales del sector, como Madrid o Berlín. / Fecoam

Expansión e internacionalización

Campos de Jumilla ha experimentado una expansión internacional en los últimos años, comercializando sus frutos en más de 20 países y con una producción que supera los 14 millones de kilos anuales entre todas sus producciones.

Actualmente, la producción de Campos de Jumilla se destina mayoritariamente del mercado europeo, siendo receptores zonas como Alemania o Inglaterra. Este radio de comercialización se amplía en el caso de la pera que, además de abastecer a mercados como el italiano, llega a países árabes como Arabia Saudí, Dubai, Egipto; y a zonas de América como Brasil.

Como explica Juan José Arenas, la pera se recoge del campo y llega a las instalaciones, donde directamente pasa a menos un grado de temperatura “para que conserve todas sus propiedades y excelente calidad, y llegue al consumidor de cualquier parte del mundo con sus características únicas intactas”.

Después, las peras pasan por el lavado, secado y calibrado, para clasificarlas por tamaño y peso, asegurando que tienen la calidad exigida y el calibre mínimo de la DOP Pera de Jumilla, que es de 52 mm.

La empresa está certificada bajo normas como GLOBALGAP para Frutas y Hortalizas, BRC e IFS; que cubre y supervisa todas las etapas de la producción, desde las actividades pre-cosecha, tales como la gestión del suelo y la aplicación de fitosanitarios, hasta la manipulación del producto post-cosecha, el procesado, empaquetado y almacenamiento.