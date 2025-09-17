El calor y la presencia de amianto obligan a suspender clases en Cartagena y Águilas

Las altas temperaturas que obligaron a suspender clases en el mes de junio siguen registrándose en septiembre, lo que ha llevado a que varios centros hayan tenido que cancelar este miércoles sus clases debido al riesgo que supone el calor tan elevado para la salud de docentes y alumnos. Así lo han hecho en el CEIP San Isidro Labrador de Cartagena, donde la dirección del colegio ha avisado a media mañana a los padres de los alumnos para que fueran a recogerlos, y el IES Rey Carlos III de Águilas, que ha adelantado la salida de clase debido a las altas temperaturas. Pero también en la ciudad portuaria los alumnos de Primaria del CEIP San Cristobal se han quedado sin clase por los retrasos en las tareas de retirada de fibrocemento del techo del colegio.

La situación se repite de nuevo porque los proyectos para mejorar la climatización y aislamiento de los centros educativos de la Región de Murcia no avanzan a la velocidad que se necesita, lo que interrumpe la actividad lectiva, deja a los estudiantes sin su derecho a la educación y obliga a los padres a hacer malabares para poder conciliar su vida laboral y familiar cuando les avisan de para que acudan a recoger a sus hijos.

El presidente del AMPA del CEIP San Isidro Labrador de Cartagena, Antonio Gómez, explica a La Opinión que desde final del pasado curso se está tomando registro diario en el centro por parte del responsable de Riesgos Laborales de la temperatura que se alcanza en el interior de las aulas, una medición que ha seguido tras el parón del verano y que en estos últimos días ha puesto de manifiesto que en algunas de ellas se superan los 33 grados. "Incluso la semana pasada una profesora sufrió un mareo en clase como consecuencia del calor, y en la plantilla hay otra docente embarazada, lo que ha llevado a la dirección del centro a avisar a los padres de que se suspendían las clases", sostiene.

Las altas temperaturas que se están registrando en septiembre y la previsión de que se mantengan en los próximos días ha sido lo que ha empujado a los responsables de este colegio de Cartagena, en el que hay escolarizados 320 alumnos, a cancelar este miércoles las clases y avisar de que la medida se mantendrá también jueves y viernes si se siguen superando los 27 grados dentro de las aulas del centro. "Es una decisión que se toma tanto por la seguridad de los niños como por la de los maestros", insiste Antonio Gómez, quien dice no entender cómo se mantiene abierto un CEIP de los años 70 sin ningún tipo de adaptación, sin sistemas de aire acondicionado, ni aislamiento térmico con las temperaturas que se alcanzan en la Región de Murcia.

Además, llama la atención sobre los problemas de conciliación que implican estos cortes de clase para los padres, "quienes tienen que recurrir a abuelos o algún familiar para que acuda a recoger a sus hijos". En el caso de aquellos que no tienen esas opciones, los niños se han quedado en el patio del colegio a la sombra, acompañados de varios profesores.

El PSOE lo lleva a la Inspección de Trabajo

El diputado regional y secretario de Coordinación Ciudadana y Derechos Sociales del PSRM, Juan Andrés Torres, ha anunciado que, "ya que López Miras no hace absolutamente nada e incumple el mandato de la Asamblea, el Partido Socialista va a poner en conocimiento de Inspección de Trabajo las situaciones de altas temperaturas en las aulas, ya que incumplen la normativa de seguridad laboral".

"Situaciones como las que se dan en el IES Rey Carlos III de Águilas, que tienen que adelantar la salida de clase de sus alumnos debido a las altas temperaturas, no pueden darse ni un día más", ha señalado. Torres recuerda que la Asamblea Regional aprobó una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que exigía la Consejería de Educación que aplicara medidas urgentes e inmediatas para climatizar las aulas de nuestra Región y adecuar los sistemas eléctricos de los centros. "Sin embargo, el Gobierno regional ha tenido todo un verano para dar soluciones y no ha aplicado ninguna medida urgente que diera solución a este problema, que ya es estructural", ha añadido.

Respecto a las obras de desamiantado en el CEIP San Cristobal de Cartagena, Torres exige a la Consejería de Educación que dé una solución inmediata al problema, ya que se han tenido que suspender las clases porque no disponen de aulas, debido al retraso de las obras de retirada de amianto.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha anunciado su portavoz, Carmina Fernández, ha registrado una interpelación en la Asamblea Regional en la que exige al consejero de Educación y FP que explique por qué las obras de retirada de amianto en este centro, una semana después del inicio del curso escolar, no han finalizado, provocando que el centro permanezca cerrado y la Consejería haya decidido suspender las clases.

Podemos exige la dimisión de Víctor Marín

Los padres del CEIP San Cristobal se han concentrado este miércoles a las puertas del colegio tras conocer que se suspendían las clases debido a que no hay aulas disponibles por las obras de retirada del fibrocemento. Podemos ha acompañado a padres y alumnos en El Bohío, Cartagena, para protestar por el retraso de las obras de desamiantado en el centro. El secretario de comunicación de los morados, Víctor Egío, recalcaba que su formación ya estuvo en el colegio hace diez días denunciando esta situación. "Las obras comenzaron el 26 de agosto teniendo todo el verano por delante -explicaba el portavoz morado- Avisamos de que no se iba a llegar a tiempo para el inicio de curso y así ha sido".

"Avisaron a los padres anoche, a las 20.30 horas, de que hoy no tendrían clase y los niños se tenían que quedar en casa". Según él, se trata de "un ataque a la conciliación y un desprecio a las familias. Esto demuestra que a López Miras la educación pública le importa muy poco y que a su consejero, Víctor Marín, el cargo le queda muy grande. Lo pedimos cada curso y este lo volvemos a hacer: Víctor Marín debe dimitir", asegura.

Por su parte, Leli García, portavoz de Podemos en Cartagena, afirmaba que la alcaldesa, Noelia Arroyo "debería ser la primera que diera la cara, pero vuelve a demostrar que pone por delante los intereses de su partido y no molestar a López Miras a la defensa de los intereses de las familias de Cartagena".

Educación, a la espera del último informe de partículas

Preguntada por la situación de este centro de Cartagena, desde la Consejería de Educación y Formación Profesional indican que "estamos a la espera del último informe de partículas", a lo que añaden que "la previsión es que mañana los alumnos vuelvan al centro".

El consejero Víctor Marín informó el primer día del inicio del curso 2025-2026 de que los alumnos de Infantil de este centro se trasladarían durante la primera semana de clases a la escuela de educación infantil Jardines de Cartagena, mientras que los de Primaria lo harían al IES El Bohío, con la previsión de que pudieran volver a su centro esta semana, algo que no ha ocurrido.