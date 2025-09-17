I Cumbre Europea de la Economía Social
Arranca en Murcia la semana histórica de la Economía Social Europea
Enmarcada en la Capitalidad Española 2025, participarán más de 100 ponentes y contará con cerca de 400 asistentes en la jornada que se celebrará en el auditorio Víctor Villegas
Ucomur
«Murcia será recordada en el futuro por acoger la primera Cumbre Europea de la Economía Social. Es un hecho histórico que debe servir en nuestra comunidad para visibilizar la aportación y el papel que tienen estas empresas en nuestro territorio, ser más valoradas a partir de este momento y en general servirá para situar estratégicamente el crecimiento de este sector». Así se expresa Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe (SEE) y de Cepes, ante la celebración esta semana en el auditorio Víctor Villegas de Murcia de la primera edición de la Social Economy European Summit, que espera a más de 100 ponentes y cerca de 400 asistentes.
Una cumbre que organiza SEE en colaboración con Ucomur en el marco de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025 y que ayer martes 16 de septiembre arrancó con sus actos. El plato fuerte fue el encuentro del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General del Parlamento Europeo, celebrado en el espacio de trabajo titulado ‘El PAES, el MFP y la Economía Social. Perspectivas para un punto de inflexión’.
En esta propuesta europarlamentarios, responsables de la Comisión y líderes del sector debatieron sobre el Plan de Acción Europeo para la Economía Social y sus perspectivas de desarrollo.
Amplio programa
La inauguración corrió a cargo de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, de la copresidenta del Intergrupo, Irene Tinagli, y de propio Pedreño. En la primera mesa redonda, ‘La Revisión Intermedia del Plan de Acción de la Economía Social’, intervinieron Francesco Corti, del gabinete del vicepresidente ejecutivo de Derechos Sociales, Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación; Branislav Ondrus, eurodiputado y exministro de Economía Social de Eslovaquia; Maravillas Abadía, copresidenta del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General; y Sarah de Heusch, directora de SEE.
Con el título ‘Configuración del Marco Financiero Plurianual’ se celebró la segunda mesa redonda, que contó con la participación de Ignazio Marino, copresidente del Intergrupo; Holger Seifert, asesor técnico del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; Lourdes Márquez, EESC representative; y Thimoty Ghilain, secretario general adjunto de la EASPD. La clausura corrió a cargo de Maravillas Abadía y de Patrizia Bussi, vicepresidenta de SEE.
Otros actos
Además, en la jornada de ayer se celebró la junta directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), así como diversas visitas a empresas de Economía Social en sectores como energía, vivienda, servicios farmacéuticos, agricultura, educación o economía circular. Además, se programó un recorrido al centro histórico de Murcia y, como colofón al día, se celebró una recepción oficial de bienvenida en el Ayuntamiento.
El proyecto europeo de refuerzo de los ecosistemas regionales, protagonista
El proyecto europeo Reeses, centrado en el refuerzo de los ecosistemas regionales de Economía Social, también tendrá una importante presencia en esta cumbre. El 18 y 19 de septiembre se celebrarán dos intensas jornadas de esta iniciativa en la que hasta junio de 2028 participa Ucomur junto al Gobierno Regional y otras cinco regiones de la Unión Europea.
La primera jornada, que se celebrará en la Escuela Cooperativa Severo Ochoa, la abrirá el coordinador proyecto, Iñaki Mendioroz, y ofrecerá diversas presentaciones de buenas prácticas como, por ejemplo, en inteligencia artificial aplicada a la Economía Social o reservas de mercado para este sector. Además, se celebrarán cuatro grupos de trabajo: promoción y sensibilización sobre economía social, desarrollo de capacidades y mejora de habilidades, redes y cooperación, y medición de políticas e impacto social.
La segunda y última jornada se trasladará al auditorio Víctor Villegas, con un evento de aprendizaje temático con diferentes temáticas: modelos de gobernanza y mecanismos de colaboración entre la Economía Social y otros sectores, una mesa redonda de expertos con los firmantes del VI Pacto, y un debate sobre el rol de las autoridades públicas, las políticas de apoyo y la colaboración público-privada.
También se ofrecerá una muestra de proyectos punteros, como los proyectos ‘Testéalo’, ‘Gestión colectiva para prevenir el abandono de tierras’ y ‘Observatorio de Oportunidades de Negocio para la Economía Circular de la Región de Murcia’. Además, la copresidenta del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, Maravillas Abadía, ofrecerá una conferencia antes del comité de dirección del proyecto.
