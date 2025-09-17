Arranca en Murcia la semana histórica de la Economía Social Europea

«Murcia será recordada en el futuro por acoger la primera Cumbre Europea de la Economía Social. Es un hecho histórico que debe servir en nuestra comunidad para visibilizar la aportación y el papel que tienen estas empresas en nuestro territorio, ser más valoradas a partir de este momento y en general servirá para situar estratégicamente el crecimiento de este sector». Así se expresa Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe (SEE) y de Cepes, ante la celebración esta semana en el auditorio Víctor Villegas de Murcia de la primera edición de la Social Economy European Summit, que espera a más de 100 ponentes y cerca de 400 asistentes.

Una cumbre que organiza SEE en colaboración con Ucomur en el marco de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025 y que ayer martes 16 de septiembre arrancó con sus actos. El plato fuerte fue el encuentro del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General del Parlamento Europeo, celebrado en el espacio de trabajo titulado ‘El PAES, el MFP y la Economía Social. Perspectivas para un punto de inflexión’.

En esta propuesta europarlamentarios, responsables de la Comisión y líderes del sector debatieron sobre el Plan de Acción Europeo para la Economía Social y sus perspectivas de desarrollo.

Amplio programa

La inauguración corrió a cargo de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, de la copresidenta del Intergrupo, Irene Tinagli, y de propio Pedreño. En la primera mesa redonda, ‘La Revisión Intermedia del Plan de Acción de la Economía Social’, intervinieron Francesco Corti, del gabinete del vicepresidente ejecutivo de Derechos Sociales, Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación; Branislav Ondrus, eurodiputado y exministro de Economía Social de Eslovaquia; Maravillas Abadía, copresidenta del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General; y Sarah de Heusch, directora de SEE.

La primera de las mesas redondas de la jornada llevó por título “La revisión intermedia del Plan de Acción de la Economía Social” / Ucomur

Con el título ‘Configuración del Marco Financiero Plurianual’ se celebró la segunda mesa redonda, que contó con la participación de Ignazio Marino, copresidente del Intergrupo; Holger Seifert, asesor técnico del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa; Lourdes Márquez, EESC representative; y Thimoty Ghilain, secretario general adjunto de la EASPD. La clausura corrió a cargo de Maravillas Abadía y de Patrizia Bussi, vicepresidenta de SEE.

Otros actos

Además, en la jornada de ayer se celebró la junta directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), así como diversas visitas a empresas de Economía Social en sectores como energía, vivienda, servicios farmacéuticos, agricultura, educación o economía circular. Además, se programó un recorrido al centro histórico de Murcia y, como colofón al día, se celebró una recepción oficial de bienvenida en el Ayuntamiento.