Más de 25.000 médicos accederán a formación continuada gratuita

Más de 25.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), incluidos médicos especialistas y residentes, pueden inscribirse en el primer programa de formación médica continuada con financiación pública desarrollado por las sociedades científicas integradas en la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme).

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad y financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation EU, incluye 20 cursos online, de 25 horas académicas cada uno, con doble acreditación oficial: universitaria (UNED) y europea (FMC-Seaformec). La participación de múltiples sociedades científicas en cada curso garantiza contenidos actualizados, basados en la evidencia y adaptados a la realidad clínica.

Esta es la primera vez que Facme vehiculiza directamente fondos públicos hacia sus sociedades científicas para impartir formación a profesionales del SNS, estableciendo un modelo de colaboración público-científica.

La primera edición arranca este mes de septiembre y se prolonga hasta noviembre

Inscripción e inicio

Desde el Ministerio de Sanidad informan de que la inscripción está disponible a través de la web oficial de Facme para aquellos profesionales que estén interesados en este tipo de formación continuada que se oferta por primera vez con fondos públicos.

La primera edición comenzará a mediados de septiembre de 2025 y se extenderá hasta noviembre.

Sanidad detalla que una segunda convocatoria se desarrollará entre enero y abril del próximo año.

Sobre el modelo y soporte de este tipo de enseñanza, detallan que los cursos se impartirán a través de la plataforma de la UNED y ofrecerán créditos ECTS. Además, podrán ser homologados como créditos CFC del Sistema Nacional de Salud mediante Seaformec.

Colaboración interdisciplinar

Muchos de los cursos que se ofertarán a los profesionales de la medicina a través de esta iniciativa están diseñados de manera colaborativa entre distintas sociedades científicas, lo que permite un enfoque integral y fomenta la transferencia de conocimientos entre especialidades.

El Ministerio de Sanidad insiste en que «esta metodología potencia la visión transversal y la práctica clínica compartida entre disciplinas».